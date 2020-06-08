Uçan balıklardan görsel şölen

Milyonlarca balık, göle dökülen akarsulara yumurtalarını bırakıyor. Balıklar bu yolculuklarını da akarsuyun tersine yüzerek yapıyor. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, aynı zamanda martılara da ziyafet oluyor.

TATLI SULARA GÖÇ EDİYORLAR

Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığı, 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında üreme dönemi olduğu için Van Gölü’nün sodalı ve tuzlu suyundan uzaklaşarak tatlı sulara doğru göç ediyor.

ENGELLERİ UÇARAK AŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Her yıl aynı tarihlerde milyonlarca balığın bu zorlu göçünün yoğun olarak görüldüğü Van’ın Erciş ilçesindeki Deli Çay’da, suyun akış yönünün tersine yüzen ve engelleri uçarak aşmaya çalışan balıklarla martıların görsel şovu izleyenleri büyülüyor.