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Uçan balıklardan görsel şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 15:36 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde suyun akışının tersine göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yılın belli dönemlerinde üremek için terse hareket eden inci kefali adeta uçarak göç ediyor. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kayda alınıyor.

Milyonlarca balık, göle dökülen akarsulara yumurtalarını bırakıyor. Balıklar bu yolculuklarını da akarsuyun tersine yüzerek yapıyor. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, aynı zamanda martılara da ziyafet oluyor.

TATLI SULARA GÖÇ EDİYORLAR

Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığı, 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında üreme dönemi olduğu için Van Gölü’nün sodalı ve tuzlu suyundan uzaklaşarak tatlı sulara doğru göç ediyor.

ENGELLERİ UÇARAK AŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Her yıl aynı tarihlerde milyonlarca balığın bu zorlu göçünün yoğun olarak görüldüğü Van’ın Erciş ilçesindeki Deli Çay’da, suyun akış yönünün tersine yüzen ve engelleri uçarak aşmaya çalışan balıklarla martıların görsel şovu izleyenleri büyülüyor.

'HERKESİ BALIK GÖÇÜNÜ GÖRMEYE DAVET EDİYORUM'

Van ve bölge illerindeki vatandaşların yoğun ilgisini gören balık göçünün bir dünya harikası olduğunu belirten Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir, Van ve Bitlis’in bunu çok iyi bir şekilde tanıtılması gerektiğini söyledi. Abdullah Tunçdemir, şunları söyledi:
“Herkesi bölgemizde olan bu balık göçünü görmeye davet ediyorum. Buradaki balıkların bu zorlu göçü bana göre dünya harikası bir şey. Ama maalesef kendi bölgemizdeki bu dünya harikasını iyi pazarlayamıyoruz. Yetkililerimize ve bize düşen görev, inci kefalimizin göçünü dünyaya ve ülkemize anlatmaktır.
Başta ülkemizdeki insanların buraya gelmedi gerekiyor. Ondan sonra da tüm dünya ülkelerine tanıtıp buraya çekmemiz lazım.
Bizim görevimiz bu ve buna sahip çıkmamız lazım. Bana göre güzel bir tesis yapıldı, ama yetersiz durumda. Buranın daha büyüğünü, daha genişini yapabiliriz.
Aynı zamanda pazarlama ağına girmemiz lazım. Van Gölü Havzası’nda bulunan Van ve Bitlis’in bütün ilçeleri ile birlikte bu güzel doğa güzelliğimizi tüm dünyaya pazarlamamız lazım.”

'MUHTEŞEM BİR ATMOSFER VAR'

'MUHTEŞEM BİR ATMOSFER VAR'
Erciş’teki balık bendini ve uçan balıklarının zorlu göçünü izlemek için Bitlis’ten geldiğini belirten Kübra Acar ise bu güzelliği ilk defa keşfettiğini söyledi.
Acar, “Muhteşem bir atmosfer var, herkesin gelip görmesi lazım. Balıkların zıplamasını, martıların onları alıp da bir lokmada mideye indirdiklerini herkesin görmesi lazım. Burada muhteşem bir görsel mevcut” diye konuştu. (İHA)

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