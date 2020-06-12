HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uçan motosikletle test sürüşü yaptı! Sonuç...

Uçan motosikletle test sürüşü yaptı! Sonuç...

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2020 13:33 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ülkesi Dubai'de uçan motorsiklet ile test sürüşü yapan polis memuru ölümden döndü.

Uçan motosikletle test sürüşü yaptı! Sonuç...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ülkesi Dubai'de uçan motorsiklet ile test sürüşü yapan polis memuru ölümden döndü. Uçan motosikletle 30 metre havalanan polis iki kez gerçekleştirdiği test sürüşünde yere çakıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinden Dubai polis teşkilatına Mayıs aında gönderilen "uçan motosikletin" için Dubai'de test sürüşü töreninde faciadan dönüldü. Dubai'de acil durumlara müdahale etme girişiminin bir parçası olarak kullanılacak olan Hoversurf Scorpion S3 tipi uçan motosiklet ile test sürüşü yapan polis memuru ölümden döndü. İki kez deneme yapan polis memuru test sürüşü sırasında yere çakıldı.

ŞİRKETTEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: LİMİTİ AŞTI

Şirketin kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uçan motorsikletin yerden maximum 5 metre yükselmesi gerekiyor. Polis memuru 30 metre yükseldi. Limiti aştığı için mekanik bir problem meydana geldi. Uçak motosikletin düşüşü bu nedenle oldu" ifadelerine yer verildi.Polis memurunun kazadan yara almadığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Şehre adı verilen John Hamilton'ın heykeli kaldırıldıŞehre adı verilen John Hamilton'ın heykeli kaldırıldı
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'ın ses kaydı basına sızdı! Talimatları ortaya çıktı

Trump'ın ses kaydı basına sızdı! Talimatları ortaya çıktı

Diğer Haberler
Arazisinin büyük bölümünü ailesine değil iki file miras bıraktı!

Arazisinin büyük bölümünü ailesine değil iki file miras bıraktı!

Koronavirüs: İran'da ikinci dalga mı görülüyor?

Koronavirüs: İran'da ikinci dalga mı görülüyor?

Afganistan’da camide patlama: 4 ölü

Cuma namazı sırasında bombalı saldırı: 4 ölü

Yeni Zelanda'da şehre adı verilen John Hamilton'ın heykeli kaldırıldı

Şehre adı verilen John Hamilton'ın heykeli kaldırıldı

Hindistan vaka sayısında 4’üncü ülke oldu!

Hindistan vaka sayısında 4’üncü ülke oldu!

İzmir'den Arjantin'e kaçan Camgöz çetesi lüks otelde yakalandı

İzmir'den Arjantin'e kaçan Camgöz çetesi lüks otelde yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.