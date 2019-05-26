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Uçan patenciler yerçekimine meydana okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

SAHİL Antalya Yaşam Parkı'nda kurulan paten pistinde paten kayan gençler, yerçekimine meydan okuyor.

Uçan patenciler yerçekimine meydana okuyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - SAHİL Antalya Yaşam Parkı'nda kurulan paten pistinde paten kayan gençler, yerçekimine meydan okuyor. Özel pistte patenleriyle metrelerce havalanan gençler, renkli görüntüler oluşturuyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Sahil düzenlemesi kapsamında kurulan temalı Sahil Antalya Yaşam Parkı, 7'en 70'e yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor. Yaşam alanı içerisindeki amfi sahne tiyatro ve konserlere ev sahipliği yaparken, spor alanları ve adrenalin pistleri ise gençlerin keyifli vakit geçirmesi için çeşitli alternatifler sunuyor. Sahildeki paten pisti adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu.
Patenleriyle piste gelen çocuk ve gençler, özel pistte yaptıkları akrobatik hareketlerle ilgi topluyor. Kimi zaman hızla rampayı tırmanan kimi zaman da rampa çıkışında havaya zıplayarak görsel şölen oluşturan patenciler, yerçekimine meydan okuyor. Farklı zorluk derecesinde düşünülen paten pistinde, irili ufaklı rampalar bulunuyor. Profesyoneller büyük rampalarda atlayış yapıyor. Yeni başlayanlar ise küçük rampayı kullanarak patenlerine alışmaya çalışıyor. Zaman zaman küçük kazaların da yaşandığı pistte, yere düşenler tekrar ayağa kalkarak paten yapmaya devam ediyor.
Yaşları 15 ile 20 arasındaki patencileri izleyenler bu görsel şöleni cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştiriyor.

FOTOĞRAFLI

Uçan patenciler yerçekimine meydana okuyorUçan patenciler yerçekimine meydana okuyorUçan patenciler yerçekimine meydana okuyorUçan patenciler yerçekimine meydana okuyor

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