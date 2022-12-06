Üçler Market çalışma saatleri nedir? Üçler Market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstanbul Avrupa Yakasında yer alan 7 adet mağazası ile hizmet veren Üçler market mesai saatleri alışveriş yapmak isteyen müşteriler tarafından merak ediliyor. Üçler Market şubelerinin açılış ve kapanış saatleri birçok kişi tarafından öğrenilmek isteniyor. Özellikle Avrupa Yakasında oturanlar tarafından merak edilen ve araştırılan konulardan biri Üçler Market'in mesai saatleridir. Üçler Market'ten alışveriş yapmak isteyenler marketin mesai saatlerini ve aynı zamanda hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerini merak ediyor.

Üçler Market mesai saatleri nedir?

Üçler Market mesai saatleri arasında hem hafta içi hem de hafta sonu hizmet veren bir markettir. Üçler Market çalışma saatleri hiçbir değişiklik göstermeden her gün aynı şekilde devam ediyor. Müşteri memnuniyetini en başta tutan marketler arasında yer alan Üçler Market çalışma saatleri herhangi bir aksilik olmaksızın devam eder. Üçler market gıda perakendesinde oldukça geniş ürün yelpazesine sahiptir. Taze gıda, et, şarküteri, kendi üretimi olan soğuk meze çeşitleri ve meyve, sebze reyonları ile ürün çeşitliliği ve kalitesini Üçler Market mesai saatleri arasında müşterilerine sunar.

Üçler Market şubeleri saat kaçta açılıyor?

Üçler Market çalışma saatleri hafta içi her gün aynı saatte başlar. Üçler Market açılış saati 09.00 olarak belirlenmiştir. Ayrıca öğle arası da olmadığı için Üçler Market öğle arası saatleri arasında da hizmet vermeye devam eder. Üçler market cuma çalışma saatleri içerisinde cuma gününü "Halk Günü" olarak belirlemiştir. Üçler Market cuma günleri de aynı saatler arasında hizmet vermeye devam eder.

Üçler Market şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Üçler Market kapanma saati her şubesinde aynıdır ve kapanma saatine kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Üçler Market kapanış saati 21.00 olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Üçler Market mesai saatleri içerisinde hafta içi her gün saat sabah 09.00 ve akşam 21.00 arasında müşterilerine hizmet verir.

Üçler Market cumartesi pazar kaça kadar açık?

Üçler Market haftanın her günü saat değişmeksizin müşterilere alışveriş imkanı sunar. Üçler Market hafta sonu çalışma saatleri ile hafta içi saatleri aynıdır. Üçler Market haftanın 7 günü saat 09.00 ile 21.00 arasında hizmet verir.

Pazar günü Üçler Market açık mı?

Üçler Market pazar günleri de haftanın diğer günlerinde olduğu gibi müşteriye alışveriş imkânı sunarak hizmet vermeye devam eder. Resmî tatiller ve dinî bayramlarda da hizmet vermeye devam eden marketin çalışma saatleri haftanın her günü aynıdır.



