HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üçler Market çalışma saatleri nedir? Üçler Market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Üçler Market çalışma saatleri nedir? Üçler Market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak 1974 yılında, Feriköy'de açılan Üçler Market, kurulduğu günden beri İstanbul'da bulunduğu her bölgede çalışma saatleri konusunda müşterilerin araştırma yaptığı ve alışveriş yapmak isteyenlerin mesai saatlerini öğrenmek istediği marketlerden biri oluyor. Üçler Market hakkında merak edilen konular arasında çalışma saatleri yer alıyor. Üçler Market mesai saatleri nedir, kaça kadar açık?

Üçler Market çalışma saatleri nedir? Üçler Market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstanbul Avrupa Yakasında yer alan 7 adet mağazası ile hizmet veren Üçler market mesai saatleri alışveriş yapmak isteyen müşteriler tarafından merak ediliyor. Üçler Market şubelerinin açılış ve kapanış saatleri birçok kişi tarafından öğrenilmek isteniyor. Özellikle Avrupa Yakasında oturanlar tarafından merak edilen ve araştırılan konulardan biri Üçler Market'in mesai saatleridir. Üçler Market'ten alışveriş yapmak isteyenler marketin mesai saatlerini ve aynı zamanda hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerini merak ediyor.

Üçler Market mesai saatleri nedir?

Üçler Market mesai saatleri arasında hem hafta içi hem de hafta sonu hizmet veren bir markettir. Üçler Market çalışma saatleri hiçbir değişiklik göstermeden her gün aynı şekilde devam ediyor. Müşteri memnuniyetini en başta tutan marketler arasında yer alan Üçler Market çalışma saatleri herhangi bir aksilik olmaksızın devam eder. Üçler market gıda perakendesinde oldukça geniş ürün yelpazesine sahiptir. Taze gıda, et, şarküteri, kendi üretimi olan soğuk meze çeşitleri ve meyve, sebze reyonları ile ürün çeşitliliği ve kalitesini Üçler Market mesai saatleri arasında müşterilerine sunar.

Üçler Market şubeleri saat kaçta açılıyor?

Üçler Market çalışma saatleri hafta içi her gün aynı saatte başlar. Üçler Market açılış saati 09.00 olarak belirlenmiştir. Ayrıca öğle arası da olmadığı için Üçler Market öğle arası saatleri arasında da hizmet vermeye devam eder. Üçler market cuma çalışma saatleri içerisinde cuma gününü "Halk Günü" olarak belirlemiştir. Üçler Market cuma günleri de aynı saatler arasında hizmet vermeye devam eder.

Üçler Market şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Üçler Market kapanma saati her şubesinde aynıdır ve kapanma saatine kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Üçler Market kapanış saati 21.00 olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Üçler Market mesai saatleri içerisinde hafta içi her gün saat sabah 09.00 ve akşam 21.00 arasında müşterilerine hizmet verir.

Üçler Market cumartesi pazar kaça kadar açık?

Üçler Market haftanın her günü saat değişmeksizin müşterilere alışveriş imkanı sunar. Üçler Market hafta sonu çalışma saatleri ile hafta içi saatleri aynıdır. Üçler Market haftanın 7 günü saat 09.00 ile 21.00 arasında hizmet verir.

Pazar günü Üçler Market açık mı?

Üçler Market pazar günleri de haftanın diğer günlerinde olduğu gibi müşteriye alışveriş imkânı sunarak hizmet vermeye devam eder. Resmî tatiller ve dinî bayramlarda da hizmet vermeye devam eden marketin çalışma saatleri haftanın her günü aynıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İETT otobüsünde meşale yakıp yere attı! İBB'den açıklama geldiİETT otobüsünde meşale yakıp yere attı! İBB'den açıklama geldi
Attığı tweet tepkilere yol açmıştı... Necmettin Batırel özür dilediAttığı tweet tepkilere yol açmıştı... Necmettin Batırel özür diledi
Öğrencilerin evine zorla girip kalmış! Bir il bu olayı konuşuyor...Öğrencilerin evine zorla girip kalmış! Bir il bu olayı konuşuyor...
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri üçler market

En Çok Okunan Haberler

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.