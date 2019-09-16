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Üçlü Zirve'nin ardından ortak bildiri yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 21:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin gerçekleştirdiği Ankara'daki Üçlü Zirve'nin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Üçlü Zirve'nin ardından ortak bildiri yayımlandı

Ortak bildiride şu mesajlar verildi:

Üçlü Zirve'nin ortak bildirisinde, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM ilkelerine kuvvetli taahhüt vurgulandı.

Suriye'de terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişim liderler tarafından reddedildi.

Liderler tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik ve istikrarın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sağlanabileceği vurgulandı.

Liderler, ABD'nin işgal altındaki Golan'a dair uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit eden kararını kınadı.

Liderler, Suriye ihtilafına askeri çözüm getirilemeyeceğine, yalnızca Suriyelilerin öncülüğünde ve ev sahipliğinde, BM'nin kolaylaştırıcılığında siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğine dair inançlarını teyit etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üçlü zirve Rusya Devlet Başkanı Putin

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