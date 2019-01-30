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Ücret karşılığı uyuşturucu saklayanlara operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucularını saklayan şahıslara operasyon düzenlendi.

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucularını saklayan şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonda zorluk çıkaran bir şahsın eşi, şişeyle kadın polisin kafasına vurdu.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde ikamet eden C.Ü, E.B, U.S. ve N.S. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara ait uyuşturucuları polis baskınlarında yakalanmaması amacıyla belli bir ücret karşılığında ikametlerinde sakladıkları yönünde bilgi alınması üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda tabancalar da ele geçirildi
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararına istinaden şahısların suç unsuru maddelerle yakalanması amacıyla Aydoğdu Mahallesi’nde bulunan 4 adresteki ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda C.Ü. isimli şahsın evinde bin 100 adet extacy hap, 1 adet faturası olmayan kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi. İkamette bulunan C.Ü. ve B.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
N.S. isimli şahsın ikametinde ise 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet 9 milimetre fişek bulunarak el konuldu. Silahın kendisine ait olduğunu beyan eden M.K. isimli şahıs gerekli soruşturma için Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. N.S. isimli şahıs herhangi bir işlem yapılmadan salıverildi.

Şişeyle kadın polisin kafasına vurdu
Ayrıca operasyonda 2 ayrı suçtan aranması bulunan U.S. isimli şahıs da yakalandı. U.S.’nin yakalanması sırasında şahsın eşi E.S. arama sırasında zorluk çıkartarak görevli kadın polis memurunun kafasına pet su şişesi ile vurarak saldırdı. E.S. yakalanırken Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavisi yaptırılan kadın polis memuruna nöbetçi doktor tarafından 2 gün iş göremezlik raporu verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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