Ücretsiz HPV aşısı başvuruları devam ediyor: "Sağlıklı bir gelecek için bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum"

Muğla Büyükşehir Belediyesi, rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısını 9-45 yaş aralığındaki bireylere ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Toplum sağlığını önceleyen uygulama kapsamında, başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar belediyenin ilçe hizmet birimlerine gerekli belgelerle başvurarak aşıdan faydalanabiliyor.

Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkan Rahim ağzı kanseri, son yıllarda HPV (İnsan Papilloma Virüsü) kaynaklı vakaların artış göstermesiyle birlikte daha fazla gündeme gelirken, Büyükşehir Belediyesi 9-45 yaş aralığındaki bireylere yönelik ücretsiz aşı uygulamasını hayata geçirdi.

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN KARARLI ADIMLAR

Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısından yararlanmak isteyen ve başvuru şartlarını taşıyan vatandaşların gerekli belgelerle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ilçe hizmet birimlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, 444 48 01 numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezinden destek alabilir.

HPV NEDİR?

HPV (İnsan Papilloma Virüsü), cilt ve mukozalarda enfeksiyona neden olabilen bir virüs türüdür. Bazı türleri, rahim ağzı başta olmak üzere çeşitli kanser türleriyle ilişkilendirilmektedir. HPV aşısı, bu virüsün neden olduğu ciddi hastalıklara karşı koruma sağlamaktadır.

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR GELECEĞE SAHİP OLABİLMESİDİR"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak en temel önceliğimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir geleceğe sahip olabilmesidir. Halk sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı koruyucu hizmetler sunmak, yerel yönetim anlayışımızın en önemli unsurlarından biridir. Bu doğrultuda, rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı uygulamasını başlatarak özellikle genç kuşakların sağlığını güvence altına almayı hedefliyoruz. Son yıllarda HPV kaynaklı kanser vakalarındaki artış, bu alanda farkındalık çalışmalarını ve koruyucu sağlık hizmetlerini daha da önemli hale getirmiştir. Biz de hem bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak hem de vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla ücretsiz HPV aşısı uygulamamızı hayata geçirdik. Uygulamamızda başvurular devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı, sağlıklı bir gelecek için bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

