Uçuk Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Herpes simpleks adıyla bilinen ve neredeyse herkeste bulunan bir tür virüs, uçuk oluşumunun ana sebebidir. Vücudu tehditlerden koruyan bağışıklık sistemi bu virüsle de savaşır ve birçok zaman galip gelen taraf olur. Fakat virüsü tamamen vücuttan atmak mümkün değildir. Bu yüzden bağışıklık sisteminin zayıfladığı dönemlerde virüs güçlenir ve uçuk oluşumu söz konusu olur. Uçuklar bulaşıcı oldukları için öpüşme ve temas gibi çeşitli yollarla bir başkasına geçebilir.

Uçuk genelde ilk olarak ağız bölgesi ve dudaklarda bir kaşıntıyla kendini göstermeye başlar. Kaşıntı sonrasında ufak bir kabarcıkla gözle görülür hale gelen uçukların içi sıvı dolu olur ve patladıklarında bir yara haline gelirler. Ağrı ve acı vermesinin yanı sıra rahatsız edici bir görüntüyü de ortaya çıkaran uçuklar yüzünden bazen yemek yemek, gülmek, konuşmak zorlaşabilir. Uçuk genelde hiçbir iz bırakmadan birkaç hafta içerisinde iyileşir ve tekrarlama özelliği bulunur.

Uçuk Neden Olur?