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Üçüncü nesil AirPods geliyor, ancak yalnız gelmiyor!

03.05.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni nesil AirPods kablosuz kulaklığı için yeni bir söylenti ortaya çıktı. Söylentiye bakılırsa 3. nesil AirPods ile tanışmamız tahmin ettiğimizden bile daha yakın. Ancak Apple, yeni AirPods ile birlikte müzikseverlere yönelik bir müjde de verebilir.

Üçüncü nesil AirPods geliyor, ancak yalnız gelmiyor!
  1. nesil AirPods için yüksek bir beklenti var. Bunun en önemli nedenlerinden biri de ortaya çıkan sızıntılar. Zira sızıntılar, yeni AirPods modelinin tasarımına dair pek çok görüntüleri karşımıza çıkardı. Yeni AirPods'a ait olduğu söylenen görüntülerde, AirPods Pro'ya benzeyen kulaklıklar yer aldı. Bu sızıntıların çıkış hızlarına rağmen ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2021'in 3. çeyreğinde AirPods 3'ün seri üretimine başlayacağını söylemiş, 2021'in sonbaharına kadar AirPods 3'ün gelmeyeceğini iddia etmişti. Bu iddia, yeni AirPods'u bekleyenler için hayal kırıklığı yaratmıştı. Fakat şimdi, yeni AirPods'a dair farklı söylenti ortaya çıktı. Bu söylenti, AirPods bekleyenlerin umutlarını yeşertebilir.

3. NESİL AIRPODS YALNIZ GELMİYOR

Bir internet sitesinin duyumuna göre, Apple önümüzdeki haftalarda üçüncü nesil AirPods modelini piyasaya sürecek. Üçüncü nesil AirPods ile birlikte Apple Music'e HiFi paketi de gelecek. Rapora bakılırsa yüksek kaliteli müzik akışı sunacak olan yeni paket, mevcut bireysel paket ile aynı fiyata sahip olacak. (ABD için 9,99 dolar, Türkiye için 13,99 TL)

AirPods

AKILLARA WWDC 2021 GELDİ

Rapor, yeni Apple Music HiFi'nin ve üçüncü nesil AirPods'un "önümüzdeki haftalarda" duyurulacağını söylüyor ve tam bir tarih vermiyor. Bu anlamda akıllara 7 Haziran'da düzenlenecek WWDC 2021 geliyor.

Rapor: Apple, AirPods üretiminde azalmaya gidiyorRapor: Apple, AirPods üretiminde azalmaya gidiyor

Apple, geliştiriciler konferansında donanıma değil, yazılıma ağırlık verse de bir sürpriz olarak, yeni AirPods kablosuz kulaklık ve Apple Music HiFi paketi, WWDC 2021'de karşımıza çıkabilir.

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