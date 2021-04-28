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Rapor: Apple, AirPods üretiminde azalmaya gidiyor

28.04.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple AirPods kablosuz kulaklıkları için yeni bir karar almış olabilir. Gelen bir rapora göre Apple, AirPods'ların üretimini azaltıyor.

Rapor: Apple, AirPods üretiminde azalmaya gidiyor

Apple AirPods serisi ile kablosuz kulaklık pazarında büyük bir paya sahip. İlk AirPods'un ardından daha da gelişmiş ikinci nesil AirPods'u ve ANC desteğine sahip AirPods Pro'yu tanıtan Apple, son olarak bu aileye kablosuz kulak üstü kulaklığı AirPods Max'i eklemişti. Fakat gelen yeni raporlar, Apple'ın AirPods üretiminde yeni kararlar aldığını işaret ediyor.

APPLE AIRPODS ÜRETİMİNDE AZALMAYA GİDİYOR

Gelen yeni bir rapora göre Apple, satışlardaki düşüş nedeniyle AirPods'ların üretimini azaltıyor. Bu noktada yüzde 25 ila yüzde 30 oranında bir azaltmadan bahsediliyor. Apple'ın üretim planlarını bilen kaynaklara atıfta bulunan raporda, teknoloji devinin bu yılın geri kalanında yaklaşık 75 ila 85 milyon adet AirPods üretmeyi planladığı belirtiliyor. Peki bunun nedeni ne?

AirPods

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REKABET SATIŞLARA YANSIDI

Rapora bakılırsa Apple, kablosuz kulaklık endüstrisinde artan rekabetin bir sonucu olarak, satışlarda yaşanan düşüş nedeniyle AirPods'ların üretimini azaltıyor. Rapor, hangi AirPods modellerinin üretiminde azalmaya gidileceğini ise açıklamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
airpods Apple
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