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Uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 14:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde uçuruma uçan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktılar

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde uçuruma uçan otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilde bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Gazipaşa ilçesi Kaşpazarı Yaylası Hayoğlu Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Kaşpazarı yaylasından şehir istikametine doğru gitmekte olan Nail Ç. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ormanlık uçuruma uçtu. Uçuruma uçan otomobil ormanlık alan içerisinde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü Nail Ç. ve yanında bulunan Yusuf T. yaralı olarak kurtarıldı. Kaza yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iki yaralı Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yerinden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktılar

Uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktılar

Uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktılar

Uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktılar

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