HABER

Uçurumda askıda kalan otomobildeki 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 23:14 | Son Güncelleme

Uçurumda askıda kalan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde şarampole düşerek uçurumda askıda kalan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cüneyt Balcı yönetimindeki 07 D 5679 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Mahallesi 2343 numaralı çıkmaz sokakta manevra yaparken şarampole düştü.

Kayan araç uçurumun kenarında asılı kaldı.

Araçtan inen Balcı, beş metrelik uçuruma düşerek yaralandı. Durumu fark eden bölgedeki vatandaşlar yetkililere haber vererek Balcı'yı buradan çıkardı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin içindeki Metin Vergiveren'in uyuduğunu fark etti.

Aracın düşme ihtimaline karşı itfaiyeden yardım istendi.

Polis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan ve alkollü oldukları iddia edilen iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası
Ardahan AK Parti’de istifaArdahan AK Parti’de istifa
TURGEV Yönetim Kurulu Başkanı Altun: TURGEV yalan haberlere konu ediliyorTURGEV Yönetim Kurulu Başkanı Altun: TURGEV yalan haberlere konu ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kepez trafik kazası uçurum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'bavul' tepkisi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'bavul' tepkisi

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Arkadaşları sızdırdı! Rezil oldu

Arkadaşları sızdırdı! Rezil oldu

AK Parti'den mazbata itirazı

AK Parti'den mazbata itirazı

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

SİHA ilk test uçuşunu yaptı!

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Dünyanın en görkemlilerinden... UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Esenyurt'ta korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Esenyurt'ata korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.