KADIN

Ucuz diye yaptırdı, ölümün kıyısından döndü!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Ucuz olduğu için güzellik salonunda dudaklarına dolgu yaptıran kadın, dudaklarının korkunç derecede şişmesi ve kısa bir süre sonra da nefes alamamaya başlaması nedeniyle soluğu hastanede aldı. Christina Burton adındaki kadın, kontrolden çıkan dudakları için 496 lira ödedi ama neredeyse hayatından oluyordu.

Ucuz diye yaptırdı, ölümün kıyısından döndü!

Ucuz olduğu gerekçesiyle merdiven altı estetik operasyonlara her geçen gün ilgi artıyor ama sonuçlarını kimse hesaba katmıyor. Hayati tehlikeye neden olabilecek bu operasyonlara bir örnek geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yaşandı.

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Dudaklarına 496 TL'ye dolgu yaptıran kadın sonraki saatler içinde, ağrı ve şişlik yaşamaya başladı. Dudaklarına dolgu yapılmadan önce uyuşması için bir krem sürüldüğünü söyleyen Christina, bu kremin dudaklarını kontrolden çıkardığını söylüyor.

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Dolgu içinde kullanılan bir maddenin alerjik reaksiyon göstermesi sonucu tedaviden dört saat sonra nefes alamamaya başladı.

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'Aynaya baktığımda ördek gibiydim ve dudaklarım gitgide büyüyordu' diyen Burton, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sağlık ekipleri tam zamanında yetişmeseydim büyük ihtimalle ölecektim. Çünkü artık nefes almakta zorlanıyordum. Bir çocuğum var ve onun geleceğini düşünüyordum. Bir daha asla böyle bir şey yapmam. Ucuz diye yaptırdığım şey hayatıma mal oluyordu.''

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45 dakikalık bir tedaviden sonra, Burton, sağlık ekiplerinin steroid, iltihap önleyici ilaçlar ve antibiyotik vermesinden sonra kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
dudak dolgu Christina Burton

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