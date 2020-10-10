Ucuz kablosuz kulaklık, büyük bir rağbet görecek

Ucuz kablosuz kulaklık sınıfına giren cihazlar iki tane olacak. Bunlardan bir tanesi Redmi SonicBass, diğeri ise Earbuds 2c kulaklık modeli olacak. Redmi tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa bu modellerde IPX4 sertifikası yer alacak. Ayrıca bütün bunlara ek olarak 12 saat gibi uzun bir süre kullanım imkanı da bulunacak.

Öncelikle Redmi Earbuds 2c ile başlayalım. Bu modelde yaklaşık olarak 43 mAh boyutunda pil kullanıldı. Bu nedenle kesintisiz kullanımda bile 4 saat gibi bir süre devam edebilir. Micro USB ile şarj edilebilen kutu yaklaşık 1,5 saat içerisinde bataryası tamamen dolacak şekilde şarj olabiliyor.

Android ve iOS cihazlarla uyum sağlayabilen bu kulaklık modelinde Google Asistan desteği almak da mümkün. Sesli asistanı aktifleştirmek istiyorsanız, bu kulaklıklardan dilediğiniz gibi geçiş yapma imkanınız yer alıyor. Redmi SonicBass ise yine bir diğer uygun fiyatlı cihaz olarak karşımıza çıkıyor. SonicBass bekleme süresi yaklaşık 200 saat ve bu gerçekten de rekor seviyede bir rakam.