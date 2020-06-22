Udumbara çiçeği nerede ve nasıl yetişir? İşte udumbara çiçeğinin efsanesi ve resimleri!

Ülkemizde de yetişen Udumbara çiçeği bugün gündeme oturdu. Budist efsanelerine göre mucize bir bitki olarak değerlendirilen udumbara çiçeği nerede yetişir? Udumbara çiçeği nasıl büyür? Udumbara çiçeği efsanesi nedir? İşte udumbara çiçeği resimleri ve efsanesi!

Udumbara çiçeği Türkiye’de nerede yetişir? Udumbara çiçeğinin resimleri..

Ülkemizde Çanakkale’de yetişen Udumbara çiçeği bugün gündeme oturdu. .Budist efsanelerine göre mucize bir bitki olarak değerlendirilen udumbara çiçeği nerede yetişir? Udumbara çiçeği resimleri ve efsanesi nedir? Udumbara çiçeği nasıl büyür? İşte detaylar!

Udumbara çiçeği ağaçların dallarında parazit olarak yetişir. Çiçeğin gövdesi 1 mm çiçek çapı ise 7 mm’dir. Ağaçlarda minicik tohum şeklinde gördüğümüz udumbara çiçeği, açtığında efsanevi bir güzellikte görünür.

Binlerce yılda bir görülen udumbara çiçeği!

Botanik bilimiyle yakından ilgilenen binlerce kişinin özveriyle takip ettiği udumbara çiçeğinin bu kadar merak edilmesinin bir sebebi var; binlerce yılda bir görülmesi.. Bu yüzden herkes tarafından merak edilen udumbara çiçeği Çanakkale’de görülünce merak konusu oldu. İşte udumbara içii resimleri ve tohum hali..