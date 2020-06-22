Udumbara çiçeği nerede ve nasıl yetişir? İşte udumbara çiçeğinin efsanesi ve resimleri!

Ülkemizde de yetişen Udumbara çiçeği bugün gündeme oturdu. Budist efsanelerine göre mucize bir bitki olarak değerlendirilen udumbara çiçeği nerede yetişir? Udumbara çiçeği nasıl büyür? Udumbara çiçeği efsanesi nedir? İşte udumbara çiçeği resimleri ve efsanesi!
Ülkemizde Çanakkale’de yetişen Udumbara çiçeği bugün gündeme oturdu. .Budist efsanelerine göre mucize bir bitki olarak değerlendirilen udumbara çiçeği nerede yetişir? Udumbara çiçeği resimleri ve efsanesi nedir? Udumbara çiçeği nasıl büyür? İşte detaylar!
Udumbara çiçeği ağaçların dallarında parazit olarak yetişir. Çiçeğin gövdesi 1 mm çiçek çapı ise 7 mm’dir. Ağaçlarda minicik tohum şeklinde gördüğümüz udumbara çiçeği, açtığında efsanevi bir güzellikte görünür.
Botanik bilimiyle yakından ilgilenen binlerce kişinin özveriyle takip ettiği udumbara çiçeğinin bu kadar merak edilmesinin bir sebebi var; binlerce yılda bir görülmesi.. Bu yüzden herkes tarafından merak edilen udumbara çiçeği Çanakkale’de görülünce merak konusu oldu. İşte udumbara içii resimleri ve tohum hali..
Ağçaların dallarında parazit olarak yetişen udumbara çiçeği ya da Youlan Paulo ismiyle de bilinen bu çiçek gövdersi 1 mm ve çapı 7 mm olan çok küçük, minicik bir çiçektir. Yaşadığı ağacın meyvesinde yetiştiği için gözle görülmesi pek mümkün olmayan bir çiçek olduğu için fotoğrafları çok az bulunur. . Budistlerin inandığı efsaneye göre mucize bir çiçektir ve üç bin yılda bir açtığı için efsanedir!
Milyonlarca Hint dillerinin en eski dillerinden biri olan Sanskritçe’de gelen hayır çiçeği’ anlamına gelen Udambara çiçeği, insanların cennetten geldiğine inandıkları bu nadir görülen çiçek görüldüğünde cennette gibi yaşayacakları Budist inancında yer almaktadır. Avatar çiçeği de denilen Udumbara’nın mucizeleri getireceği inancı Budistler için vazgeçilmezdir.
Udumbara çiçeği genellikle ’Chrysoperla carnea’ adlı kanatlı bir böceğin çiçeğiyle karıştırılmaktadır. Sebze ve meyve bahçelerinde bulunan yaprak biti, kırmızı örümcek, beyaz sinek gibi zararlı böcekler ile beslenen faydalı bir böcektir.
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