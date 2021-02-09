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UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Youtuber’a hapis cezası

09.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Youtuber’a hapis cezası

İstanbul Vodafone Park’ta 2019 yılında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Youtuber’ın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Vodafone Park’ta 2019 yılında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Youtuber’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ali Abdüsselam Yılmaz’ı ‘yasak alanlara girme’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, 1 yıl boyunca spor müsabakalarına girmesini yasakladı.
Youtube’a yaklaşık 7 milyon abonesi olan ‘Deli Mi Ne?’ isimli kanalın sahibi olan ve 2019 yılında UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan sanık Ali Abdülselam Yılmaz ve sahada görüntülerini çeken sanıklar Yunus Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Yasir Yılmaz’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Cantuğ Özsoy ile sanıkların avukatları hazır bulundu.
Mahkemede savunma yapan sanık Cantuğ Özsoy beraatini talep ederken, sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Yunus Emre Durmuş, Yasir Yılmaz, Cantuğ Özsoy ve Furkan Yaman’ın üzerine atılı suçlardan beraatine karar verdi.
Sanık Ali Abdülselam Yılmaz’ı ‘yasak alanlara girme’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanığın 1 yıl boyunca spor müsabakalarına girmesini yasaklayan mahkeme, tuttuğu takımın maçlarının olduğu gün imza kontrolü getirilmesine karar verdi.

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