UEFI bilgisayara nasıl kurulur, aşamaları nelerdir?

UEFI BIOS Ayarları

UEFI BİOS ayarlarına birçok şey için başvurulabilir. Bunları içinde sistem kurulumunu sıfırlama, varsayılan ayarlara sıfırlama veya UEFI yapılandırmasını ayarlama gibi detaylardan bahsedebiliriz. Eski bir arayüz olan BIOS’un ayarları yerine UEFI hakkında size detaylı bilgi vermek istediğimizden UEFI’ı ayarlama bağlamındaki bilgileri sizlerle paylaşacağız. UEFI yapılandırma ayarları için;

-İlk olarak sistem kurulumuna girin.

-Boot menu seçeneğini vurgulayın ve giriş tuşuna basın.

UEFI'ı seçin ve Enter tuşuna basın.

-Ok tuşlarını (yön tuşları) kullanarak Secure Boot Control (Güvenli Önyükleme Denetimi) veya Security Boot (Güvenlik Önyükleme) öğesini seçin ve giriş tuşuna basın.

-Enabled öğesini seçin ve giriş tuşuna basın.

-Ok tuşlarını kullanarak “1. Önyükleme” seçeneğine tıklayın ve giriş tuşuna basın.

-UEFI: Windows Boot Manager eklentisini seçin ve giriş tuşuna basın.

-Esc tuş yardımıyla BIOS’dan çıkabilirsiniz.

-Değişiklikleri kaydet ve çık tuşuna basarak işlemi tamamlamış olursunuz.

Sistem Kurulumu Ayarlarını Sıfırlamak İçin Çeşitli Yöntemler

UEFI BIOS’un hatalı çalışması sonucu ortaya çıkan sorunları, ayarları sıfırlama yoluyla çözebilirsiniz. Ayarları sıfırlarken kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerden en basit ve işlevsel olanı BIOS’u varsayılan ayarlara sıfırlama yöntemidir. Bunu nasıl yapacağınızdan bahsedecek olursak;

-İlk olarak sistem kurulumuna girin.

-Ok tuşlarını kullanarak çıkış eklentisine tıklayın.

-Load default settings (varsayılan ayarları yükleme) seçeneğini işaretleyin ve giriş tuşuna tıklayın.

-Onaylamak için klavyenizde bulunan Y tuşuna basın.

-Save the changes and exit seçeneğini tıklayın.

-Son aşama olarak onaylamak için Y tuşuna basın.