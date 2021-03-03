Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman sevenleri tarafından Çarşamba akşamları ilgi ile takip ediliyor. İki yeni transferi ile gündeme gelen Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna Teoman Kumarcıbaşı ve Uğur Biçer dahil oldu. Sevilen oyuncu Biçer, Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında olacak. Peki, Kuruluş Osman'ın Böke'si Uğur Biçer kimdir? İşte, Uğur Biçer hakkında merak edilenler...

Uğur Biçer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman'ın Böke'si Uğur Biçer, 1 Kasım 1988 yılında doğmuştur. İzmirli olan Biçer, Ankara Üniversitesi Sosyoloji bölümünü tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır. Kariyerinde; Osmanlı Tokadı, Kiralık Aşk, Güzel Köylü, Hanım Köylü, Savaşçı, Eyvah Eyvah 3 projelerinde yer alan başarılı oyuncu şimdilerde Kuruluş Osman dizisi ile ekranlarda olacak.

Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Atv ekranlarının ilgi ile takip edilen fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu şöyle: