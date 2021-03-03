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Uğur Biçer kimdir, kaç yaşında, nereli?

03.03.2021 19:01 | Son Güncelleme:
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Uğur Biçer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman dizisinin yeni transferi "Uğur Biçer kimdir?" sorusu arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. İzleyenleri ekrana kilitleyen ATV'nin Kuruluş Osman dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Kuruluş Osman'a Böke karakteri ile dahil olan ünlü oyuncu hakkında en çok merak edilenlerden biri de "Uğur Biçer nereli?", "Uğur Biçer kaç yaşında?" soruları oldu. İşte, Uğur Biçer'in biyografisi!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman sevenleri tarafından Çarşamba akşamları ilgi ile takip ediliyor. İki yeni transferi ile gündeme gelen Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna Teoman Kumarcıbaşı ve Uğur Biçer dahil oldu. Sevilen oyuncu Biçer, Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında olacak. Peki, Kuruluş Osman'ın Böke'si Uğur Biçer kimdir? İşte, Uğur Biçer hakkında merak edilenler...

Uğur Biçer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman'ın Böke'si Uğur Biçer, 1 Kasım 1988 yılında doğmuştur. İzmirli olan Biçer, Ankara Üniversitesi Sosyoloji bölümünü tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır. Kariyerinde; Osmanlı Tokadı, Kiralık Aşk, Güzel Köylü, Hanım Köylü, Savaşçı, Eyvah Eyvah 3 projelerinde yer alan başarılı oyuncu şimdilerde Kuruluş Osman dizisi ile ekranlarda olacak.

Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Atv ekranlarının ilgi ile takip edilen fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu şöyle:

  • Burak Özçivit-Osman
  • Saruhan Hünel-Alişar
  • İsmail Hakkı Ürün-Samsa
  • Özge Törer-Bala Hatun
  • Abdül Süsler-Kalanoz
  • Ragıp Savaş-Dündar
  • Alma Terziç-İsodora
  • Ayşegül Günay Demir-Zöhre
  • Nurettin Sönmez-Bamsı
  • Seda Yıldız-Şeyh Edebali

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