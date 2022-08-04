Uğur Dündar Bakan Nebati'ye seslendi! "Ana caddede beraber yürüyelim"

Gazeteci Uğur Dündar, önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyon açıklamalarına ilişkin konuştu. Dündar, Bakan Nebati'nin, "Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. ‘Sizin ülkede enflasyon çok yüksek’ dedi, ben de doğru dedim. Biz bununla mücadele edeceğiz, biz bunu çözeceğiz, kararlıyız. Ama bakın dedim ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz yüzde 10 enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz" sözleriyle ilgili, çağrı yaptı.

"ONUN SÖYLEDİĞİ GİBİ TEPKİLER ALIRSAK KENDİSİNİ ALKIŞLAYACAĞIM"

Gazeteci Dündar, Bakan Nebati'ye seslenerek, "Mesela Kocamustafapaşa, Samatya gibi şöyle bir ana caddede beraber yürüyelim. Eğer gerçekten onun söylediği gibi tepkiler alırsak ben kendisini alkışlayacağım. Eleştirilerim nedeniyle de özür dileyeceğim. Sonra da sürekli onun politikalarını destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir canlı yayın programında enflasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Bakan Nebati canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. ‘Sizin ülkede enflasyon çok yüksek’ dedi, ben de doğru dedim. Biz bununla mücadele edeceğiz, biz bunu çözeceğiz, kararlıyız. Ama bakın dedim ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz yüzde 10 enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz."

