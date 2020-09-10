Uğur Dündar'dan flaş İstanbul kararı! Sözcü TV için mi dönüyor?

Çocuklarının eğitimi için geldiği İzmir’den ayrılma kararı alan Uğur Dündar, İstanbul'a döndüğünü duyurdu.

Uğur Dündar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Çocuklarımızın eğitimi için geldiğimiz, değerli dostlar edindiğim, insanlarını çok sevdiğim güzel İzmir'e artık veda zamanı geliyor!

İnşallah Ekim sonunda, doğup büyüdüğüm, hayatımın en güzel anılarıyla dopdolu kente, İstanbul'a dönüyorum.

İzmir'den ayrılışın hüznüyle...”

İşte o mesaj:

Dündar'ın kuruluş aşamasında olan Sözcü TV için bu kararı aldığı iddia edildi.

