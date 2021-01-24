HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında anıldı

Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında anıldı

24.01.2021 15:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında anıldı

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında, bombalı suikaste uğradığı evinin önünde anıldı. Anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li bazı milletvekilleri katıldı.

Ankara'da 24 Ocak 1993'te, evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için anma töreni düzenlendi. Mumcu'nun adının verildiği sokaktaki evinin önünde düzenlenen törene, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li bazı milletvekilleri katıldı. Kılıçdaroğlu, tören öncesi Uğur Mumcu'nun evini ziyaret ederek, eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile bir süre görüştü. Daha sonra Mumcu ailesi ve Kılıçdaroğlu, önce evin önündeki parkta bulunan Faili Meçhuller Anıtı'na sonra da Uğur Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı.

'O BİZİM YÜREĞİMİZDE, ONU UNUTMAYACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, anma etkinliğinden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Mumcu'yu 28 yıl önce binlerce kişinin sonsuzluğa uğurladığını anımsattı. Kılıdaroğlu, "O halktan birisiydi, bir Kuvayı Milliyeciydi. Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik. Karanlıklara ışık tutmayı ondan öğrendik. O karanlıklara ışık tutan birisiydi. Öldüğünde arkasından çok şey söylendi. Bütün karanlıkların aydınlanacağını,faillerin yakalanacağını, asil failllerin üzerine gidileceğini ısrarla söylediler. 28 yıl geçti asıl failler hala karanlıkta. Ona bir borcumuz var. O ölmeden önce 'vurulduk ey halkım unutma bizi' diyordu. Biz onu unutmayacağız. O bizim yüreğimizde, kalbimizde. Onu unutmak mümkün değil. Ülkesini seven, bayrağını seven herkes Uğur Mumcu'yu hiç unutmayacaktır. Uğur Mumcu medyanın bir lideridir, önderidir, bir Cumhuriyet değeridir. Onu unutmak zaten mümkün değildir" dedi.

Uğur Mumcu videoları kaldırıldı mı? TRT'den açıklama geldiUğur Mumcu videoları kaldırıldı mı? TRT'den açıklama geldi

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
Sakarya'ya şehit ateşi düştü!Sakarya'ya şehit ateşi düştü!
79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

Aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Milli Savunma Bakanlığı 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı

Türkiye’nin ilk 'C-S-I' kitabı yayınlandı! 95 ilginç adli olay yer alıyor

Türkiye’nin ilk 'C-S-I' kitabı yayınlandı

Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü

Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü

6.5 milyon doz koronavirüs aşısı yarın Türkiye'de olacak! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Yarın Türkiye'de olacak! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Ayçiçek yağı, tereyağı, peynir ve yumurta fiyatları düşecek mi? Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat!

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Bakan Soylu paylaştı! İşte HDP binasına düzenlenen operasyonun görüntüleri

Bakan Soylu paylaştı! HDP binasında skandal görüntüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.