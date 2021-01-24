Uğur Mumcu videoları kaldırıldı mı? TRT'den açıklama geldi

24 Ocak 1993 günü Ankara’daki evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu, 28. ölüm yıl dönümünde çok sayıda etkinlikle anılıyor.
Mumcu'nun ölüm yıl dönümünden bir gün önce ortaya atılan iddia ise gündem yarattı.
TRT'nin gazeteci Uğur Mumcu’nun katıldığı tarihi programları çevrim içi arşivinden kaldırdığı iddiaları sonrası Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i etiketleyerek "Bir cevap bekliyoruz" dedi.
TRT Arşiv Twitter hesabı Mumcu'ya yanıt olarak “Uğur Mumcu arşivi en kısa sürede TRT İzle’den Türkiye’nin ulaşımına açılacaktır” yanıtını verdi.
Söz konusu iddiların arından ölüm yıl dönümünde Uğur Mumcu'yla ilgili TRT'nin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Yapılan paylaşımda "Ülkemiz tarihinin önemli gazetecilerinden Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 günü Ankara’daki evinin önünde uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti." ifadeleri yer aldı.