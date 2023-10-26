UKOME toplantısı sırasında arbede çıktı! Baygınlık geçirdi

UKOME toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Dolmuş taksiden 8+1 koltuk sayısı ile taksiye dönüştürülen plaka sahipleri toplantının başlamasıyla birlikte dışarda toplandı. 8+1 koltuk sayısı ile yolcu almakta zorlandıklarını dile getiren ve 4+1 statüsüne geçmek isteyen taksi plakası sahipleri toplantı sırasında toplantıyı protesto etti.

ARBEDE ÇIKTI

Toplantının son bulmasıyla birlikte istedikleri kararın çıkmadığını öğrenen kalabalık, toplantı salonuna arka kapıdan girmeye çalıştı. Bariyerleri aşarak salona girmeye çalışan bir kişiyi güvenlik görevlileri son anda yakaladı. Güvenlik görevlileri ile arbede yaşayan eylemci kısa süreli baygınlık geçirdi. Dışarıda sloganlar atan grup ellerindeki su şişelerini salona fırlattı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile salona girmesi engellenen kalabalık salon önünden ayrıldı.

Kaynak: DHA







