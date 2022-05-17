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Ukrayna açıkladı: Azovstal'dan 53’ü ağır yaralı 264 asker tahliye edildi

17.05.2022 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus ordusunun kuşatma altında tuttuğu ve son dönemde saldırılarını yoğunlaştırdığı Azovstal fabrikasındaki Ukraynalı askerlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Mariupol kentindeki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerin tahliye edildiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, ülkesini ve insanlarını korumak için yine zor bir günün geçtiğini söyledi.

Ukrayna açıkladı: Azovstal'dan 53’ü ağır yaralı 264 asker tahliye edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin güneydoğusunda bulunan Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikalarından askeri tahliyelerin yapıldığını duyurdu. Açıklamada Mariupol'deki garnizonun belirlenen savaş görevini tamamladığı ve yüksek askeri komutanlığın Azovstal Metalürji Fabrikası’nda bulunan askeri birliklerin komutanlarına personelin hayatını kurtarmalarını emrettiği ifade edildi.

"53'Ü YARALI ASKER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ"

Rus askerleri tarafından kuşatılan fabrikanın sahasındaki askerlerin kurtarılması için operasyonun sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Ağır yaralı 53 askerin tahliyesi başladı ve Novoazovsk şehrindeki hastaneye götürüldüler. Diğer 211 asker, değişim prosedürüyle Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeye gönderilmek üzere Olenevka’ya tahliye edildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Azovstal’da kalan askerleri kurtarmaya yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

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"UKRAYNA'NIN CANLI UKRAYNALI KAHRAMANLARA İHTİYACI VAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video yoluyla halka hitabında Azovstal’daki askerlerin çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesini ve insanlarını korumak için yine zor bir günün geçtiğine dikkat çeken Zelenskiy, Ukrayna ordusu, istihbaratı, müzakere heyeti, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü sayesinde Azovstal’daki askerlerin hayatlarını kurtarabileceklerini umduğunu dile getirdi.

Ukraynalı askerlerin evlerine dönmesi için çalışmaya ve zamana ihtiyaç olduğunu kaydeden Zelenskiy, “Şunu vurgulamak istiyorum: Ukrayna’nın canlı Ukraynalı kahramanlara ihtiyacı var. Bu bizim ilkemizdir. Bu sözleri mantıklı herkesin anlayacağını düşünüyorum.” diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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