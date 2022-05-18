Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor! 'Terminatör' sahaya indi

Rus ordusu, 'Terminatör' lakaplı BMPT adındaki zırhlı savaş araçlarını Ukrayna'ya konuşlandırdı. Ukrayna ile olan savaşta ilk kez kullanılacak BMPT'ler "oyunu değiştirecek araç" olarak adlandırılıyor.

Ukrayna'ya son zamanlarda satılan ve hibe edilen Avrupa silahları ile cephede zor günler geçiren Rus ordusu, 'Terminatör' olarak anılan BMPT'leri sahaya sürmeye başladı.

Daily Mail'de yer verilen habere göre, ilk olarak ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde görülen BMPT'lerin, savaşan piyade birliklerini desteklemek için sahaya sürüldüğü iddia edildi.

DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde önemli rol atfedilen T-90M ağır tanklarının Ukrayna ordusu tarafından bir bir vurulması sonrası, Moskova yönetiminin BMPT'leri devreye soktuğu öne sürüldü.

