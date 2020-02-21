HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Vuhan'daki Ukraynalıların ülkelerine getirilişi protesto edildi: Otobüsleri taşladılar

Vuhan'daki Ukraynalıların ülkelerine getirilişi protesto edildi: Otobüsleri taşladılar

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2020 03:18 | Son Güncelleme

Ukrayna'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki Ukraynalıların ülkeye getirilişi protesto edildi. Koronavirüs salgınına yakalanacaklarından endişelendiklerini belirten protestocular, otobüsleri taşladı.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, 45'i Ukraynalı, 27'si yabancı uyruklu toplam 72 kişi Vuhan'dan uçakla Ukrayna'nın Harkov kentine getirildi.

Söz konusu 72 kişinin havaalanından 7 otobüsle Poltava bölgesi Novie Sanjarı kentindeki bir sağlık merkezine nakledilişi sırasında bir grup Ukraynalı, otobüslerin şehre girişini engellemeye çalıştı.

Protestocuların hastaneyi de yakmaya çalıştığı iddia edildi.

Vuhan'daki Ukraynalıların ülkelerine getirilişi protesto edildi

OTOBÜSLERİ TAŞLADILAR

OTOBÜSLERİ TAŞLADILAR
Koronavirüs salgınına yakalanacaklarından endişelendiklerini belirten protestocular, otobüsleri taşladı. Protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.

10 POLİS YARALANDI

10 POLİS YARALANDI
Olay yerine giden Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan arbedede 10 polisin yaralandığını belirterek, sağlık merkezinin etrafında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.
Ukrayna Sağlık Bakanı Zoriana Skaletska da Facebook hesabından yaptığı açıklamalarda, tahliye edilenlerin tedbir amacıyla iki hafta karantinada kalacağını, tahliye edilenlerle birlikte olacağını bildirdi.
Tahliye sürecini Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun şekilde yürüttüklerini vurgulayan Skaletska, "Bu insanlar yurttaşlarımız, bize yabancı değiller. Aynı ülkede yaşıyoruz ve onların sağlık ve güvenliğine dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı. (AA)
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna koronavirüs Kovid-19

En Çok Okunan Haberler

İdlib şehidimizin kimliği belli oldu

İdlib şehidimizin kimliği belli oldu

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

CANLI YAYIN | Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir

CANLI YAYIN | Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir

Atakan paylaşımı! 'Ruh eşim gibisin'

Atakan paylaşımı! 'Ruh eşim gibisin'

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Esad rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdılar! Korkunç plan: Türkiye'yi suçlayacaklar

Esad rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdılar! Korkunç plan: Türkiye'yi suçlayacaklar

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

Diğer Haberler
Son dakika! ABD'den Patriot açıklaması

ABD'den Patriot açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Esad'a tepki: Utanmazlık

ABD'den Esad'a tepki: Utanmazlık

Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı

Irak, İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı

Almanya'daki ırkçı teröristin saldırıdan 6 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı

Terörist 6 gün önce keşif yapmış

Son dakika! Merkel ve Macron'dan Rusya'ya İdlib çağrısı

Merkel ve Macron'dan Putin'e çağrı

Son dakika: Londra'da camide saldırı! Namaz kılan bir din görevlisini bıçakladı

Londra'da camide bıçaklı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.