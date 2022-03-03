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Ukrayna'daki direnişte 'Kırım' izleri! Başarının sırrı "gerilla harbi"

03.03.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın askeri operasyonları devam ederken, topyekün direniş gösteren Ukrayna'da, halkın verdiği tepki de tüm dünyanın gündemine oturdu. Uzmanlar, ülkedeki bu direniş başarısını 2014'te Kırım'da alınan tecrübeye ve "gerilla harbi"ne bağlıyor. Tanklarını durdurmak için yola koyulan demirler, zırhlı araç lastiklerini patlatan kapanlar, palet attıran tuzaklar ve benzeri taktiklerin tamamı 'Kırım tecrübesi' olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna'daki direnişte 'Kırım' izleri! Başarının sırrı "gerilla harbi"

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal operasyonu sekizinci günde devam ederken, tüm dünya, halkıyla birlikte olan Ukrayna askerinin başarısını ve direnişi konuşuyor. Uzmanlar, direnişteki bu başarıyı, 2014'te Kırım'da yaşananlar sonrası kazanılan tecrübeye ve "gerilla harbi"ne bağlıyor. Öyle ki zırhlı araçları ve tankları durdurmak için kullanılan taktikler, bunun bir örneği.

KIRIM TECRÜBESİ

Rusya-Ukrayna savaşı bir haftayı geride bırakılırken halkın direnişinde Kırım’ın ilhakının tecrübesi ve bu tarihten sonra yapılan yoğun hazırlıkların etkisi görülüyor. Saldırıların 8. gününe girilirken, elde edilen başarının en önemli nedeni ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in beklentisinin aksine ordu ve halkın Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin yanında yer alması. Putin’e karşı çıkan halk, Kırım’ın 2014’te ilhakından bu yana hazırlanılan sivil direniş birlikleriyle Ukrayna ordusunun yanında konuşlandı.

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SOKAK DİRENİŞİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Yenişafak'tan yer alan habere göre, sokak direnişinde ise profesyonel askeri uygulamalar gözleniyor. Rus tanklarını durdurmak için yapılan çapraz demirlerle örülü çitler, zırhlı araçların lastiklerini patlatan kesmeli demir kapanlar, dişlilerini bozup palet attıran tuzaklar, zırhlı askeri araçların en hassas bölgelerini hedef alan molotof kokteylli saldırılar ve barikatlar gibi taktikler uygulanıyor.

GERİLLA HARBİ

Gürcistan’ın Abhazya bölgesinde yaşananlardan sonra Ukrayna ordusu Kırım’da ve Odessa’da benzeri sokak direnişleri örgütledi ve Ukrayna’da, “gerilla harbi” olarak da tabir edilen bu uygulamalar, 2014’te Kırım’da denendi.

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VEKALET SAVAŞLARI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, dışarıdan gelerek halkıyla savaşacaklar için vizeleri serbest bıraktığını duyurdu. Bunun sonucunda geçmişte Asya, Orta Doğu ve Afrika’da görülen vekalet savaşları Avrupa’ya taşınmış olacak.

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Rus paralı asker grubu Wagner’de aktif olarak sahada görev alıyor. Yine Ukrayna halkının sivil direniş örgütlenmesinde, geçmişte bu konuda eğitimler vermiş olan Pentagon’dan çıkma paralı askerlerin oluşturduğu Black Water profesyonellerinin de izi görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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