'Ukrayna'dan canlı hayvan getireceğim' dedi... On binlerce dolar para topladı!

Edinilen bilgilere göre Ferhat Aydemir, 2 yıl önce restoran işletmeciliğini işini bırakarak hayvancılık sektörüne girmeye karar verdi. Daha sonra Aydemir, internetten gördüğü bir reklam üzerine şirket yetkilileri ile küçükbaş hayvan satın almak için anlaştı ve 11 bin dolar banka üzerinden ödeme yaptı. Ödemenin ardından iddialara göre Aydemir’in ödeme yaptığı şirketi L.B. isimli şahıs devraldı. Bir süre sonra Ferhat Aydemir’in oğlu, L.B. isimli şahısla görüşmek için Ukrayna’ya gitti.

Burada Aydemir’in oğlu 300 Romanov cinsi gebe küçükbaş hayvan alımı için şahıslara 13 bin dolar daha ödeme yaptı. Ödemenin akabinde hayvanların gelmesini bekleyen Aydemir, Eskişehir’in Alpu ilçesinin civar köylerinde tesis hazırlıklarına başladı ve yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık bir yatırım yaptı. Umut içerisinde hayvanların gelmesini bekleyen işadamı yaklaşık 2 yıl boyunca L.B. isimli şahıs tarafından geçiştirildiğini belirtti.

Ferhat Aydemir, kendisi gibi mağdur olan 5 kişinin toplamda 406 bin dolar dolandırıldığı ve bazılarının suç duyurusunda bulunduklarını anlattı. İHA'ya açıklamalarda bulunan Aydemir, 2 senelik süre içerisinde maddi ve manevi olarak büyük zarar gördüğünü söyledi. Aydemir, "Restoran işiyle uğraşıyorduk, sonra Eskişehir bölgesinden bir yer aldık. Orada yatırım amaçlı olarak hayvan işine başlamak istedik.