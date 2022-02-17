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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba duyurdu! Ukrayna, İngiltere ve Polonya üçlü ittifak kurdu

17.02.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, önemli bir ittifakı duyurdu. Buna göre, Ukrayna, İngiltere ve Polonya üçlü iş birliği ittifakı kurdu. Kuleba, açıklamasında "Polonya ve İngiltere ülkemizi korumada bize yardım edecek." şeklinde konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba duyurdu! Ukrayna, İngiltere ve Polonya üçlü ittifak kurdu

Rusya-Ukrayna geriliminde birbirini ardına açıklamalar gelmeye devam ederken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.

ÜÇLÜ İTTİFAK KURDULAR

Ukrayna, İngiltere ve Polonya arasındaki yeni üçlü iş birliği formatının kurulmasını duyurmaktan şeref duyduklarını aktaran Kuleba, formata ilişkin ortak açıklamanın yayımlanacağını kaydetti.

Kuleba, ortak açıklamada Polonya ve İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için Ukrayna halkıyla omuz omuza olacağının belirtildiğini ifade ederek, "Polonya ve İngiltere ülkemizi korumada bize yardım edecek." diye konuştu.

Bakan Kuleba, yeni formatın üyelerinin ekonomi, ticaret, enerji ve dezenformasyonla mücadele alanlarında iş birliği yapacağını aktardı.

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"UKRAYNA'YA DESTEKTE ÖN SAFTA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Truss da ülkesinin Ukrayna'ya ve enerji alanındaki bağımsızlığına ilişkin projeler için finansmanını 100 milyon sterline çıkaracaklarını duyurdu.

Kiev'in "Rus saldırganlığı" karşısında direncine hayranlık duyduğunu aktaran Truss, "Birleşik Krallık olarak Ukrayna'ya destekte ön safta olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Polonya Rusya Ukrayna
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