Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Gürcistanlı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla Rus askeri hareketliliğini görüştü

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Zalkaliani'ye Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine ilişkin bilgi verdiğini belirtti. Bakan Kuleba, Gürcistan'a ülkesiyle gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

'UKRAYNA YALNIZ DEĞİLDİR'

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani de Ukrayna'nın doğusundaki duruma ilişkin endişelerini dile getirdi, uluslararası toplumun katılımının, bölgede tansiyonun düşürülmesindeki önemi konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Kuleba, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile görüşmesinde, ülkesine verilen destek için teşekkür ederek, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısını dört gözle beklediklerini belirtti. Blok da görüşmede Ukrayna'nın doğusunda artan tansiyonu ele aldıklarını ifade ederek, Hollanda'nın Ukrayna'nın egemenliğine desteğinin süreceğini vurguladı.

Konuyu AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında görüşeceklerini aktaran Blok, "Ukrayna yalnız değildir." ifadesini kullandı.

UKRAYNA - RUSYA ARASINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

(AA)

