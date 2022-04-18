HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna güçleri Rus askerlerini pusuya düşürdü! O anlar havadan görüntülendi

Ukrayna güçleri Rus askerlerini pusuya düşürdü! O anlar havadan görüntülendi

18.04.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus ordusunun kontrolü tamamen sağlamaya çalıştığı Mariupol kentinde şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Kentte haftalardır direnişine devam eden Azov Taburu’na bağlı birlikler, Rus ordusuna lojistik destek sağlayan askerleri pusuya düşürdükten sonra kaçanları da tek tek bularak öldürdü.

Rusya, Ukrayna’nın Mariupol kentinde operasyonlarına devam ederken, bazı noktalarda ise Azov Taburu’nun direnişi ile karşılaşıyor. Rus ordusuna lojistik destek sağlayan askerler, Azov Taburu tarafından pusuya düşürüldü.

EL BOMBALARI İLE SALDIRDILAR

El bombaları ile araçlarının altına saklanan Rus askerlerine saldıran Azov Taburu’nun pusuya düşürdüğü tüm Rus güçlerini etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

azov2

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Azov Taburu’nun Rus askerlerini düşürdüğü pusuya dair görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, “Mariupol’ün savunmasına devam ediliyor. Üstün düşman birliklerine karşı saldırılar düzenleniyor. Azov Taburu askerleri Mariupol’de kahramanca bir saldırı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildiRusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildi
Rusya'dan kritik açıklama: İkisini de vurdukRusya'dan kritik açıklama: İkisini de vurduk
Rusya paylaştı! İlk kez görüntülendilerRusya paylaştı! İlk kez görüntülendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'

AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

Artı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştı

Artı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştı

NASA açıkladı! Işınlandılar

NASA açıkladı! Işınlandılar

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Milyonlar izliyor ama...

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Milyonlar izliyor ama...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.