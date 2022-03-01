Ukrayna halkının direnişi devam ediyor! Rus tankının önünü keserek milli marşlarını okudular

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik saldırılar devam ederken, Ukrayna ordusunun yanı sıra halk da elinden geldiğince Ruslara karşı direnişini sürdürüyor. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde Ukrayna halkının, Rusya'ya ait tankların önünü kesip askerleri şehirden kovma çabaları kaydedildi.

"BURASI BİZİM, TERK EDİN BURAYI"

Rus askerlerine hitaben konuşan vatandaşlar, "Bütün bunlar ne için? Neden geldiniz? Burası bizim terk edin burayı" ifadelerini kullandı.

TANKIN ÖNÜNÜ KESİP MİLLİ MARŞLARINI OKUDULAR

Çernihiv kentinde ise bir araya gelen onlarca kişi, Rus tanklarının önünü keserek askerlere karşı Ukrayna Milli Marşı’nı okudu.

(İHA)

