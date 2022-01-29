Ukrayna krizi: ABD, 'Rusya'nın saldırısı korkunç olur, önemli zayiata yol açar' uyarısında bulundu

ABD'nin en üst düzey askeri yetkilisi General Mark Milley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin "korkunç" olacağını ve önemli sayıda can kaybına yol açacağını söyledi.

General Milley, Ukrayna sınırına 100 bin Rus askerinin yığılmasını Soğuk Savaş'tan bu yana görülen en büyük asker yığınağı olarak nitelendirdi.

Ancak ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, diplomasi yoluyla çatışmanın hala önlenebileceğini söyledi.

Rusya işgal planlarını reddediyor ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin tehdit oluşturduğunu söylüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in en kıdemli askeri yetkilisi General Milley, Cuma günü Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın askeri güçlerinin sayısının, saldırının ciddi sonuçları olacağı anlamına geldiği konusunda uyardı.

Genelkurmay Başkanı, "[Bu güçler] Ukrayna'ya salıverilirse, çok önemli olur ve önemli miktarda zayiata yol açar" dedi.

Gen Milley, yoğun kentsel alanlarda savaşmanın "korkunç olacağını" da sözlerine ekledi.

'**Çatışma k**açınılmaz değil'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin daha fazla silah sağlamak da dahil olmak üzere Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tansiyonu düşürmeye çağırarak, "Çatışma kaçınılmaz değil. Diplomasi için hala zaman ve alan var" dedi.

"Bu durumun çatışmaya dönüşmesi için hiçbir sebep yok... Askerlerini geri çekme emri verebilir" diye ekledi.

Başkan Biden, Cuma günkü açıklamasında, bölgedeki NATO varlığını güçlendirmek için "yakın vadede" Doğu Avrupa'ya az sayıda asker göndereceğini söyledi. Bu askerlerin nereye yerleştirileceklerini veya ne zaman varacaklarını belirtmedi.

Pentagon, bu haftanın başlarında, kısa sürede konuşlandırılmaya hazır 8500 askerin tetikte olduğunu söyledi.

ABD, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının dışlanması yönündeki Moskova talebini reddetti; ancak Rusya'ya "ciddi bir diplomatik yol" sunduğunu savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı Rusya'nın güvenlik endişelerini görmezden gelmekle suçladı.

Ancak Putin, ne yapacağına karar vermeden önce ABD'nin tepkisini inceleyeceğini söyledi.

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde, iki liderin gerilimi azaltma gereği üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Macron'un Putin'e, Rusya'nın komşu devletlerin egemenliğine saygı duyması gerektiğini söylediği ifade edildi.

Ukrayna'dan "panik yaratmayın' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batılı ülkeleri Rusya ile artan gerilimle alakalı panik yaratmamaya çağırdı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zelenski, olası işgal senaryolarının Ukrayna ekonomisini riske attığını söyledi.

Perşembe günü Zelenskiy ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat ayında işgal edebileceğine işaret etmişti.

Kiev'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelenski, "Saygın devlet liderleri yarın bir savaş çıkacağını söylüyor. Ancak bu panik ülkemiz için neye mal oluyor?" diye sordu.

Zelenski, "Ülke içindeki durumun istikrarsızlaşmasının" Ukrayna için en büyük tehdit olduğunu söyledi.

Rusya'nın talepleri

Rusya geçen ay Batı'dan geniş kapsamlı güvenlik taleplerinde bulundu. Bunlar arasında şu talepler yer aldı:

Ukrayna'nın NATO'ya katılması yasaklanmalı

NATO, Polonya'dan ve Baltık cumhuriyetlerinden Estonya, Letonya ve Litvanya'dan asker çekerek Doğu Avrupa'daki askeri faaliyetine son vermeli

NATO, Rusya'ya yakın veya Rusya sınırındaki ülkelere füze yerleştirmemeli

ABD ve NATO, bu taleplere cevaben, Ukrayna'nın kendi müttefiklerini seçme hakkına sahip olduğunu söyledi; füze yerleştirme ve diğer konular hakkında Rusya'ya görüşme teklifinde bulundu.

Rusya, 2014 yılında Ukrayna'nın güneyinde Kırım yarımadasını ilhak etmişti. Rusya ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin büyük bir bölümünü ele geçiren Rus yanlısı isyancıları da destekliyor. Buradaki çatışmalarda bugüne dek yaklaşık 14.000 kişi öldü.

