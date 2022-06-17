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Ukrayna'nın Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rus helikopterini füzeyle vurarak düşürdü

17.06.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azov Taburu ile Rus güçler arasındaki çatışmalar sürüyor. Azov Taburu, Ukrayna’nın Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesinde alçak uçuş yapan Rusya’ya ait Mi-35M tipi helikopteri vurdu. Alev topuna dönen askeri helikopter yere çakıldı. O anlar ise Ukrayna güçleri tarafından kaydedildi.

Ukrayna'nın Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rus helikopterini füzeyle vurarak düşürdü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azov Taburu birçok noktada direnişini sürdürüyor.

ALÇAK UÇUŞ YAPARKEN VURDULAR

Ukrayna’nın Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesinde Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-35M tipi helikopteri Taşınabilir Hava Savunma Sistemi (MANPADS) ile vurarak düşürdü.

Azov Taburunun eski komutanlarından Maksim Zhorin tarafından Rus helikopterinin vurulduğu anlara ait paylaşılan görüntülerde, füze ile vurulan helikopterin alev topuna döndüğü ve yere çakıldığı görüldü. Helikopterde bulunan Rus personelin akıbeti hakkında henüz bilgi paylaşılmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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