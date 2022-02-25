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Ukrayna'nın kaç şehri var? Ukrayna yüzölçümü ve nüfusu nedir?

25.02.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşının ikinci gününde vatandaşlar Ukrayna ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda Ukrayna'nın kaç şehri var? Ukrayna yüzölçümü ve nüfusu nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Ukrayna ile ilgili bilgiler...

Ukrayna'nın kaç şehri var? Ukrayna yüzölçümü ve nüfusu nedir?

Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Savaşa ilişkin art arda açıklamalar yapılırken son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin nasıl tahliye edileceğini yaptığı açıklama ile duyurdu. Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle bazı Türk vatandaşlarının Rus askerlerinden korunmak için sığınaklarda olduğu biliniyor. Bu haberlerin ardından Ukrayna'nın kaç şehri var? Ukrayna yüzölçümü ve nüfusu nedir? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Ukrayna'nın yüzölçümü, nüfusu ve şehirleri ile ilgili detaylar haberimizde.

UKRAYNA'NIN KAÇ ŞEHRİ VAR?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Ülke oblast denilen 26 idari bölgeye ayrılır. Ukrayna'nın 51 şehri vardır.

İşte Ukrayna'nın şehirleri:

  • Lviv

  • Kiev

  • Odessa

  • Harkov

  • Zaporijya

  • Dnipropetrovsk

  • Donetsk

  • Ujgorod

  • Lutsk

  • Çernivtsi

  • Ternopil

  • Luhansk

  • Sivastopol

  • Vilkovo

  • Herson

  • Kamyanets- Podilski

  • İvano Frankivsk

  • Simferopol

  • Vinnitsya

  • Poltova

  • Uman

  • Mikolayiv

  • Sumi

  • Rohatyn

  • Makivka

  • Kramatorsk

  • Berdyansk

  • Dnyeprodzerijnsk

  • Horlivka

  • Alçevks

  • Meltopol

  • Yalta

  • Kremençug

  • Mariupol

  • Rivne

  • Çerkassi

  • Bila Tserkva

  • Mukaçeve

  • Jitomir

  • Çemigiv

  • Kryvyi Rih

  • Slovyansk

  • Berdiçev

  • İzmail

  • Radomyshl

  • Yenakijeve

  • Lısıçansk

  • Brovary

  • Nikopol

  • Oleksandriya

  • Konotop

UKRAYNA YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUSU NEDİR?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir ve nüfusu itibari ile de Avrupa'nın en kalabalık 7. şehridir. Ukrayna'nın toplam nüfusu ise 2.8 milyondur.

Ukrayna'nın kaç şehri var? Ukrayna yüzölçümü ve nüfusu nedir?

UKRAYNA NEREDE?

Ukrayna coğrafi konum itibari ile Kuzey Doğu Avrupa'da yer alıyor. Başkent olan Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olarak bilinmekte. Ülke, 603.549 km² yüzölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülkedir. Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'nın da komşusudur. Aynı zamanda güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı yer almaktadır. Ukrayna Slavlardan gelme bir ülkedir. Ülkenin adı ise yine Slav dilinden gelmekte.

Yarı başkanlık sistemi şeklinde yönetilen ülke önceden Sovyetler birliğine bağlı bir ülke idi. Sovyetler birliğinin dağılmasının ardındaan 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiştir. Yüksek insani gelişme endeksine sahip olan ülkede trafik akışı sağ taraftan ilerlemektedir. Ukrayna Grivna’sı ülkenin resmi para birimidir. Ukrayna ayrıca tarihte Rutenya olarak da anılmaktaydı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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