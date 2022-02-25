Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Savaşa ilişkin art arda açıklamalar yapılırken son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin nasıl tahliye edileceğini yaptığı açıklama ile duyurdu. Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle bazı Türk vatandaşlarının Rus askerlerinden korunmak için sığınaklarda olduğu biliniyor. Bu haberlerin ardından Ukrayna'nın kaç şehri var? Ukrayna yüzölçümü ve nüfusu nedir? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Ukrayna'nın yüzölçümü, nüfusu ve şehirleri ile ilgili detaylar haberimizde.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Ülke oblast denilen 26 idari bölgeye ayrılır. Ukrayna'nın 51 şehri vardır.
İşte Ukrayna'nın şehirleri:
Lviv
Kiev
Odessa
Harkov
Zaporijya
Dnipropetrovsk
Donetsk
Ujgorod
Lutsk
Çernivtsi
Ternopil
Luhansk
Sivastopol
Vilkovo
Herson
Kamyanets- Podilski
İvano Frankivsk
Simferopol
Vinnitsya
Poltova
Uman
Mikolayiv
Sumi
Rohatyn
Makivka
Kramatorsk
Berdyansk
Dnyeprodzerijnsk
Horlivka
Alçevks
Meltopol
Yalta
Kremençug
Mariupol
Rivne
Çerkassi
Bila Tserkva
Mukaçeve
Jitomir
Çemigiv
Kryvyi Rih
Slovyansk
Berdiçev
İzmail
Radomyshl
Yenakijeve
Lısıçansk
Brovary
Nikopol
Oleksandriya
Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir ve nüfusu itibari ile de Avrupa'nın en kalabalık 7. şehridir. Ukrayna'nın toplam nüfusu ise 2.8 milyondur.
Ukrayna coğrafi konum itibari ile Kuzey Doğu Avrupa'da yer alıyor. Başkent olan Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olarak bilinmekte. Ülke, 603.549 km² yüzölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülkedir. Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'nın da komşusudur. Aynı zamanda güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı yer almaktadır. Ukrayna Slavlardan gelme bir ülkedir. Ülkenin adı ise yine Slav dilinden gelmekte.
Yarı başkanlık sistemi şeklinde yönetilen ülke önceden Sovyetler birliğine bağlı bir ülke idi. Sovyetler birliğinin dağılmasının ardındaan 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiştir. Yüksek insani gelişme endeksine sahip olan ülkede trafik akışı sağ taraftan ilerlemektedir. Ukrayna Grivna’sı ülkenin resmi para birimidir. Ukrayna ayrıca tarihte Rutenya olarak da anılmaktaydı.
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