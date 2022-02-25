Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Savaşa ilişkin art arda açıklamalar yapılırken son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin nasıl tahliye edileceğini yaptığı açıklama ile duyurdu. Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle bazı Türk vatandaşlarının Rus askerlerinden korunmak için sığınaklarda olduğu biliniyor. Bu haberlerin ardından Ukrayna'nın kaç şehri var? Ukrayna yüzölçümü ve nüfusu nedir? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Ukrayna'nın yüzölçümü, nüfusu ve şehirleri ile ilgili detaylar haberimizde.

UKRAYNA'NIN KAÇ ŞEHRİ VAR?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Ülke oblast denilen 26 idari bölgeye ayrılır. Ukrayna'nın 51 şehri vardır.

İşte Ukrayna'nın şehirleri:

Lviv

Kiev

Odessa

Harkov

Zaporijya

Dnipropetrovsk

Donetsk

Ujgorod

Lutsk

Çernivtsi

Ternopil

Luhansk

Sivastopol

Vilkovo

Herson

Kamyanets- Podilski

İvano Frankivsk

Simferopol

Vinnitsya

Poltova

Uman

Mikolayiv

Sumi

Rohatyn

Makivka

Kramatorsk

Berdyansk

Dnyeprodzerijnsk

Horlivka

Alçevks

Meltopol

Yalta

Kremençug

Mariupol

Rivne

Çerkassi

Bila Tserkva

Mukaçeve

Jitomir

Çemigiv

Kryvyi Rih

Slovyansk

Berdiçev

İzmail

Radomyshl

Yenakijeve

Lısıçansk

Brovary

Nikopol

Oleksandriya

Konotop

UKRAYNA YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUSU NEDİR?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir ve nüfusu itibari ile de Avrupa'nın en kalabalık 7. şehridir. Ukrayna'nın toplam nüfusu ise 2.8 milyondur.

UKRAYNA NEREDE?

Ukrayna coğrafi konum itibari ile Kuzey Doğu Avrupa'da yer alıyor. Başkent olan Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olarak bilinmekte. Ülke, 603.549 km² yüzölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülkedir. Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'nın da komşusudur. Aynı zamanda güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı yer almaktadır. Ukrayna Slavlardan gelme bir ülkedir. Ülkenin adı ise yine Slav dilinden gelmekte.

Yarı başkanlık sistemi şeklinde yönetilen ülke önceden Sovyetler birliğine bağlı bir ülke idi. Sovyetler birliğinin dağılmasının ardındaan 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiştir. Yüksek insani gelişme endeksine sahip olan ülkede trafik akışı sağ taraftan ilerlemektedir. Ukrayna Grivna’sı ülkenin resmi para birimidir. Ukrayna ayrıca tarihte Rutenya olarak da anılmaktaydı.

