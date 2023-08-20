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Ukrayna'nın o girişimini Rusya Savunma Bakanlığı böyle duyurdu! Rusya ise Çernihiv'i vurdu: 7 kişi öldü, 144 kişi yaralandı...

20.08.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında son durum merak edilirken, yeni gelişmeler de yaşanıyor! Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkent Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Öte yandan Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyindeki Çernihiv kentinin merkezine dün akşam füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 144 kişi de yaralandı.

Ukrayna'nın o girişimini Rusya Savunma Bakanlığı böyle duyurdu! Rusya ise Çernihiv'i vurdu: 7 kişi öldü, 144 kişi yaralandı...

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova saatiyle 04.00 sularında Kiev rejiminin Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere uçak tipi İHA'larla terör saldırısı girişimi engellendi." ifadesi kullanıldı.

'RADYO ELEKTRONİK HARP ARAÇLARIYLA ENGELLENDİ'

Görevli hava savunma güçlerince Moskova bölgesinin Stupino ilçesi hava sahasında Moskova şehri yönünde uçan bir İHA'nın tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, İHA'nın radyo elektronik harp araçlarıyla engellendiği aktarıldı.

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Açıklamada, kontrolünü kaybeden İHA'nın boş bir alana düştüğü, herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmediği kaydedildi.

RUSYA, UKRAYNA’NIN ÇERNİHİV KENTİNİN VURDU: 7 ÖLÜ, 144 YARALI

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyindeki Çernihiv kentinin merkezine dün akşam füze saldırısı düzenledi.

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Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 144 kişi de yaralandı.

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Dün Çernihiv'de meydana gelen korkunç terör saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın şehir merkezine düzenlediği saldırı sonucu 144 kişi yaralandı. Yaralılardan 15’i çocuk ve 15’i polis memuru” denildi.

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ZELENSKİ: ASKERLERİMİZ RUSYA'YA KARŞILIK VERECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıda hayatını kaybedenler arasında 6 yaşında Sofia adında bir kız çocuğunun da olduğunu belirterek, “Maalesef Çernihiv'de Rus füzesiyle 7 kişi hayatını kaybetti, ölenler arasında bir kız çocuğu da vardı, adı Sofia'ydı, 6 yaşındaydı. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aralarında 15 çocuğun da bulunduğu 144 yaralı var. Füze şehrin merkezine isabet etti. Eminim ki askerlerimiz bu terör saldırısı için Rusya'ya karşılık verecektir. Hem de somut bir şekilde” ifadelerini kullandı.

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(AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı

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