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  4. Ukrayna ordusunun bestelediği Bayraktar şarkısı, Lviv sokaklarında yankılandı

Ukrayna ordusunun bestelediği Bayraktar şarkısı, Lviv sokaklarında yankılandı

01.04.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşına adeta "damga" vuran ve tüm dünyada adından söz ettiren Bayraktar SİHA'lar, için bestelenen şarkı, Lviv sokaklarında hep bir ağızdan söylendi.

Rusya'nın bir ayı aşkındır süren saldırılarına direnen Ukrayna'nın "en büyü kozu" olarak gösterilen SİHA'lar, adından söz ettirmeye devam ederken, Ukrayna ordusu tarafından bestelenen Bayraktar şarkısı da sokaklarda hep bir ağızdan söylenmeye devam ediyor...

Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak amacıyla Türkiye'de gerçekleştirilen müzakerelerden olumlu kararlar çıkarken, Rusya belli bölgelerdeki askeri varlıklarını geri çekme kararı aldı. Ukrayna'da Rus işgaline direnişin sembolü haline gelen Türk SİHA'ları halkın en büyük motivasyon kaynağı oldu.

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LVİV SOKAKLARINDA YANKILANDI

Ukrayna ordusunun yazıp bestelediği Bayraktar şarkısı, halk için de büyük motivasyon kaynağı olurken, Lviv sokaklarında Ukraynalılar, Rus işgaline karşı motivasyon ve güç buldukları şarkıyı hep bir ağızdan söyledi.

"BİZDE BAYRAKDAR VAR"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 için hazırlanılan şarkıyı paylaşmıştı. Videolu paylaşımda Bayraktar TB2'nin hedeflerini nokta atışı vurduğu anlar yer alırken, 'Ukraynalı çocuklar, Gürcüler, Suriyeliler, Çeçenler ve Kırım Tatarları için ceza Bayraktar. Ukrayna'ya işgalciler geldi. Askeri araçlar, üniformalar yepyeni, ama bizde donanımlarını yok eden var. Bayraktar' sözlerine yer verilmişti.

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