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Ukrayna: Rusya bize saldırırsa büyük bir bedel öder

DÜNYA HABERLERİ  | 28.11.2018 21:37 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda “büyük bir bedel” ödeyeceği uyarısında bulundu.

Ukrayna: Rusya bize saldırırsa büyük bir bedel öder

NBC’ye konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, “Özgürlüğümüz, demokrasimiz, toprağımız için savaşacağız. Ruslar bize saldırırsa bunun için büyük bir bedel öderler” dedi.

Rusya ve Ukrayna ilişkileri, Pazar günü Rusya’nın Kerç Boğazı’nda üç Ukrayna gemisine girişi kapatması ve 23 mürettebatı esir almasının ardından sarsılmaya başlamıştı.

Ukrayna söz konusu olayın “saldırı eylemi” olarak nitelendirirken, Rusya ise Ukrayna gemilerinin Rus bölgesine izinsiz girdiği açıklamasında bulunmuştu.

RUSYA'DAN YENİ HAMLE

Ukrayna’nın bazı bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilirken, Rusya Kırım’a yeni S-400 füze savunma sistemleri kuracağını duyurdu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Rusya Karadeniz Petro Poroşenko

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