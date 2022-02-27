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Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili çok konuşulacak açıklama: Yıllarca sürebilir!

27.02.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da Rusya'nın başlattığı işgal girişimine karşı Ukrayna'nın direnişi sürüyor. Çatışmalar 4. gününde şiddetlenirken, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'tan gündem yaratan bir çıkış geldi. Truss, Kremlin'in müzakere çabalarına güvenmediğini belirtirken, Ukrayna krizinin yıllar boyu sürebileceğini iddia etti.

Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili çok konuşulacak açıklama: Yıllarca sürebilir!

Tüm dünya endişeli gözlerle Rusya-Ukrayna savaşından gelen son dakika haberlerini izlerken, perşembe günü başlayan çatışmalarla ilgili İngiltere'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, savaşın ne zaman biteceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MÜZAKERE ÇABALARINA GÜVENMİYORUM"

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rusya'nın müzakere çabalarına güvenmediğini söyledi. İngiliz bakan, Sky News'e verdiği demeçte, 'Şimdi Ruslar müzakerelerde ciddiyse, birliklerini Ukrayna'dan çekmeleri gerekiyor' dedi.

Truss, 'Ukraynalıların kafasına silah dayayarak pazarlık yapamazlar. Yani açıkçası bu sözde müzakere çabalarına güvenmiyorum' ifadelerini kullandı.

"PUTİN İÇİN SONUN BAŞLANGICI OLABİLİR"

Truss, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sonun başlangıcı olabileceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha fazla yaptırım olacağını da sözlerine ekledi

"YILLAR BOYU SÜREBİLİR"

İngiliz bakan Ukrayna krizinin yıllar boyunca sürebileceğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz saatlerde Kremlin Sözcüsü Peskov Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını açıklamıştı.

RUS HEYET, MÜZAKERE İÇİN BELARUS'A GİTMİŞTİ

Peskov, "Rusya konuşmaya hazır, Moskova Ukraynalıları bekliyor" demişti.

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ZELENSKİY'DEN "İSTANBUL" YANITI

Peskov'un bu yanıtına Ukrayna lideri Zelenskiy'den jet hızında yanıt gelmiş, Zelenski, "Eğer Rusya Ukrayna'ya Belarus topraklarından saldırmamış olsaydı, Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi" demişti.

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"Ukrayna'ya saldırganlık göstermemiş başka yerlerde görüşmelere açığız" diyen Zelenskiy sözlerine şöyle devam etmişti;

"Varşova, İstanbul, Bakü... Biz bu şehirleri müzakereler için Rusya'ya sunduk. Aslında füzelerin Ukrayna'ya uçmadığı diğer şehirler de olabilir. Ama Minsk'te olmaz."

Zelanski açıklamasında 'Rusya'nın eylemleri Ukrayna'ya yönelik soykırım işaretidir' ifadesine de yer vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya Ukrayna
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