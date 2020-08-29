HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Ukrayna savaş uçaklarından otoyolda ilginç deneme

Ukrayna savaş uçaklarından otoyolda ilginç deneme

İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2020 09:51 | Son Güncelleme

Ukrayna ordusu tarafından ilginç bir eğitim yapılarak savaş uçakları otoyola inip yere değerek tekrar yükselme denemesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’na bağlı hava kuvvetlerinin envanterindeki uçaklar ülkenin Rivne bölgesinde bulunan Kiev - Çop otoyolunda ilginç bir eğitim gerçekleştirdi. Özellikle eğitim ve yolcu uçaklarında uygulanan “Touch and Go” yani “ Dokun ve Git” eğitimi Ukrayna savaş uçaklarınca gerçekleştirildi. Otoyolun trafiğe kapatıldığı bölgede hangarlarından çıkan savaş uçakları yüksek hızla alçalarak yola iniş yaptı. Yola inişi sırasında bazı uçaklar karayoluna tekerlerini dokundurarak tekrar havalanırken bazı pilotlar ise uçaklarının tekerlerini otoyola dokunduramayarak otoyolu pas geçti. Bu yapılan eğitimler birçok medya kuruluşu tarafından canlı yayınlanırken gerçekleşen eğitimlerde küçük kazalar da meydana geldi.

YÖN TABELASINI KOPARDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan Rusya yapımı Su-27 savaş uçağı otoyola inişi sırasında bir yön tabelasını yerinden kopardı. Küçük tabelanın uçağa zarar vermediği açıklanırken eğitimlerde ciddi bir kaza yaşanmadığı ifade edildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
Heyecanlandıran görüntü ile ilgili yeni iddiaHeyecanlandıran görüntü ile ilgili yeni iddia
Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu korona mı oldu?Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu korona mı oldu?
En Çok Okunan Haberler
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
İlginizi Çekebilir
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Yunanistan'da akıntıya kapılan çocuk böyle kurtarıldı
Akıntıya kapılan çocuk böyle kurtarıldı
Heyecanlandıran görüntü ile ilgili yeni iddia! 'İran Pars'ı olabilir'
Heyecanlandıran görüntü ile ilgili yeni iddia
Tinder’da en çok bu meslekler kaydırılıyor
Kadınlar en çok hangi meslekleri çekici buluyor?
Cam hücrede tutulan İngiltere’nin en tehlikeli seri katili: Robert Maudsley
Ona özel cam hücre yapıldı! İşte dünyanın en tehlikeli katili
Nesli tamamen yok olduğu düşünülüyordu! Güneydoğu'da 'Anadolu Parsı' görüntülendi
Tamamen yok olduğu düşünülüyordu! Güneydoğu'da görüntülendi
Dövme bağımlısı adam kulaklarını aldırttı! Sıradaki adımı ise burnunun ucunu aldırmak
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.