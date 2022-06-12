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Ukrayna savaşı: Severodonetsk'te bir kimyasal tesis vuruldu

12.06.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Severodonetsk kentinde yetkililer, Rus bombardımanının kentte bulunan kimyasal tesiste büyük bir yangına neden olduğunu söyledi. Ayrıca kentteki çatışmalar da devam ediyor.

Ukrayna savaşı: Severodonetsk'te bir kimyasal tesis vuruldu

Luhansk bölge valisi Serhiy Haidai, Ukrayna TV'ye yaptığı açıklamada Cumartesi günkü yangının, azot tesisindeki hasar görmüş radyatörlerden tonlarca petrol sızmasıyla birlikte başladığını belirtti.

Yüzlerce sivilin tesiste barındığı bildiriliyor.

Severodonetsk, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda çatışmaları yoğunlaştırdığı bir kent.

Çatışmalar üç aydan fazla bir süredir devam ediyor. Moskova yönetimi başkent Kiev de dahil olmak üzere büyük şehirleri ele geçirme çabası olumsuz sonuçlanırken, bunun yerine bir süredir Luhansk ve Donetsk bölgelerini ele geçirmeye çalışıyor. Bu iki bölge "Donbas" olarak biliniyor.

Severodonetsk ve yanı başındaki Lysychansk şehirlerini ele geçirmek, Luhansk üzerinde kontrol sağlayacak olması nedeniyle Rusya için önemli.

Vali Haidai, yaptığı açıklamasında Severodonetsk'in büyük çoğunluğunun şu anda Rusların elinde olduğunu doğruladı. Rus ordusu ise Severodonetsk'teki tüm yerleşim alanlarının kendi kontrollerinde olduğunu söyledi.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada Haidai, "Azot tesisinin saatlerdir ağır bombardıman altında olduğunu" ifade etti ancak herhangi bir can kaybı olup olmadığını ve yangının daha sonra söndürülüp söndürülmediğini söylemedi.

harita

Ukraynalı yetkililer, Azot fabrikasındaki yeraltı sığınaklarında 800 kadar sivilin saklandığını tahmin ediyor.

Haidai, Severodonetsk'teki mevcut durum için, "zor ama kontrol altında" değerlendirmesini yaptı:

"Askerlerimiz sokak savaşlarını kazanıyor, ancak ne yazık ki düşman birlikleri, toplarla birliklerimizin barınak olarak kullandığı evleri kat-kat yıkıyor. Bir sokaktan düşmanı çıkardığımızda, topları ve tanklarıyla ev-ev yıkıma başlıyorlar."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, Rus birliklerinin Donbas'ta "çok önemli" kayıplar verdiğini söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna birliklerinin Kherson ve Zaporizhzhia'nın güneydoğu bölgelerindeki köyleri ve kasabaları yeniden ele geçirdiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Ukrayna, Rusya'nın topçu birliklerinin çokluğu nedeniyle müttefiklerinden daha fazla silah talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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