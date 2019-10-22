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Ukrayna, Türkiye’den satın aldığı İHA’ların fotoğrafını yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tesliminden sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri fotoğraflarını paylaştı.Baykar Savunma ile Ukrayna Hükümeti arasında Ocak 2019’da, Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin keşif, gözetleme ve vuruş kabiliyetinin arttırılması için 6 adet Bayraktar TB2 SİHA, 3 adet yer kontrol istasyonu, MAM-L mühimmatı ve ilgili ekipmanların tedarikini kapsayan 50 milyon dolardan fazla değere sahip bir anlaşma imzalanmıştı.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tesliminden sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri fotoğraflarını paylaştı.
Baykar Savunma ile Ukrayna Hükümeti arasında Ocak 2019’da, Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin keşif, gözetleme ve vuruş kabiliyetinin arttırılması için 6 adet Bayraktar TB2 SİHA, 3 adet yer kontrol istasyonu, MAM-L mühimmatı ve ilgili ekipmanların tedarikini kapsayan 50 milyon dolardan fazla değere sahip bir anlaşma imzalanmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında İHA’ların ilk 3’ünün teslimatı tamamlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde 3 İHA daha teslim edildi. Gerçekleşen testlerin tamamlanmasıyla birlikte Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı silahların tamamı, Ukrayna Savunma Bakanlığı envanterine geçmiş oldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, testleri tamamlanana ve faaliyete geçirilen İHA’ların fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda İHA’lardan görüntülerin yanı sıra İHA’ların yönlendirildiği kumanda merkezinde de Ukrayna askerinin oturduğu ve buradan İHA’ların yönlendirildiği görüldü.

ASELSAN, Ukrayna’da telsiz üretecek
Ukrayna ile Türkiye arasında askeri alanda yapılan işbirliklerine ASELSAN da dahil oldu. Türk savunma sanayinin en önemli kuruluşlarından olan ASELSAN’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve ekibi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu yıl 15’incisi düzenlenen Arms & Security Fuarı’na katıldı. ASELSAN’ın standının kurulduğu fuara katılım yoğun olurken ASELSAN’ın standına ilgi de yoğun oldu. 2017 yılından beri yazılım tabanlı taktik telsizlerin teslimatını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne gerçekleştiren ASELSAN ile Ukrayna arasında, bu telsizlerin Ukrayna’da üretilmesi için anlaşma yapıldı. Buna göre ASELSAN Ukrayna’da yerel telsiz üretim tesisi kuracak.

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