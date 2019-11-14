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Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya uçağı ile ilgili yeni tanık çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 16:21 | Son Güncelleme

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi, uçağın Rus yapımı Buk Telar füzesi ile düşürülmesiyle ilgili kimin emir verdiğine dair daha fazla bilgi verebilecek yeni tanık çağrısında bulundu

LAHEY (AA) - Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili süren ceza soruşturmasında yeni tanık çağrısı yaptı.

Hollanda Savcılığı, JIT'in yaptığı çağrı hakkında resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, JIT'in 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus yapımı Buk Telar füzesi ile düşürülmesiyle ilgili kimin emir verdiğine dair daha fazla bilgi verebilecek yeni tanık çağrısında bulunduğu belirtildi.

Bu zamana kadar yapılan araştırmalarda Rus etkisinin sadece askeri destekle kalmadığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçıların ilan ettiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti tarafı ile Rus hükümeti yetkililerinin 2014'te idari, mali ve askeri meseleleri hakkında günlük görüştüğü kaydedildi.

Kullanılan telefon numaralarının aynı seriden çıktığı ve numaraların muhtemelen Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından dağıtıldığı ifade edildi.

Bazı telefon görüşmelerinin Hollanda polisinin resmi internet sayfasından paylaşıldığı ve JIT'in telefon numaralarının kimler tarafından kullanıldığını öğrenmek istediği aktarıldı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti tarafı ile Rus hükümeti yetkilileri arasında güvenli iletişim araçları da kullanıldığı bildirildi.

- MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesi

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), Hollanda, Avustralya, Belçika, Malezya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla kazaya ilişkin cezai soruşturma yapmak üzere kurulmuştu.

JIT geçen sene, MH17 sefer sayılı yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. Uçağın düşürülmesinden yaklaşık dört hafta önce Rus yapımı Buk füzelerinin Koersk'tan Ukrayna'ya doğru yol aldığı konvoyda bulunan bir füzenin uçağın düşürüldüğü füze ile benzerliklerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Hollanda hükümeti ise bunun üzerine, MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

JIT 19 Temmuz'da, 3 Rus ve 1 Ukraynalı şüphelinin, MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden ve cinayetten yargılanacağını bildirmişti.

Olayla ilgili daha fazla kişinin sorumlu olduğunu, diğer sorumluların bulunması için araştırmanın devam edeceğini açıklayan JIT, zanlıların ulusal ve uluslararası arama listesine alındıklarını, duruşmanın ise 9 Mart 2020'de Hollanda'nın Schiphol Mahkemesinde yapılacağını duyurmuştu.

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Hollanda Malezya Havayollarının MH17 sefer sayılı uçağı Rusya Ukrayna Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT)

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