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Ukrayna’da araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 22:25 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir sürücünün aracı ile meydandaki yayaların arasına dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır şekilde yaralandı.Ukrayna’nın başkenti Kiev’in sembol meydanlarından biri olan Bağımsızlık Meydanı’na bir sürücü aracı ile daldı.

Ukrayna’da araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 4 yaralı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir sürücünün aracı ile meydandaki yayaların arasına dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır şekilde yaralandı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in sembol meydanlarından biri olan Bağımsızlık Meydanı’na bir sürücü aracı ile daldı. Sürücü, meydanda bulunan çok sayıda kişiyi aracı ile ezerken, yolda bulunan diğer araçlara çarparak durabildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili yapılan ön soruşturmaya göre, araç sürücüsünün 65 yaşında olduğu, alkol kullanmadığı ve kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Polis, sürücünün verdiği ilk ifadede direksiyon başındayken çarpıntı geçirdiğini söylediğini aktardı. Sürücünün savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

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