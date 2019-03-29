Ukrayna'da halk sandık başına gidiyor

KİEV (AA) - Ukrayna'da pazar günü halk yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Petro Poroşenko'nun devlet başkanlığı süresinin sona erecek olması nedeniyle yapılacak seçimde yaklaşık 30 milyon kişi oy kullanacak.

Donbas ve Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'daki yaklaşık 5 milyon Ukrayna vatandaşı ise seçimlere katılamayacak.

İlk turda adaylardan herhangi biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamaz ise en çok oyu alan iki aday ikinci turda başkanlık koltuğu için yarışacak.

Son kamuoyu araştırmalarına göre, 39 aday arasında anketlerde birinci çıkan oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy'e destek her geçen gün artıyor.

Kamuoyu araştırma şirketi Rating Group'un son yayımladığı anket sonuçlarına göre, Zelenskiy'e destek daha önceki anket sonuçlarına göre artarak yüzde 26,6'ya ulaştı.

Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko ise yüzde 17 oy oranı ile ikinciliği paylaşıyor.

Ankete göre, eski Savunma Bakanı Anatoliy Gritsenko'nun yüzde 9,8 oy, Rus yanlısı aday Yuriy Boyko'nun yüzde 9,5 oy, Radikal Parti'nin lideri Oleg Lyaşko'nun ise yüzde 5,4 oy alması bekleniyor.