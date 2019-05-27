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Ukrayna’da hapishanede isyan

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Odesa şehrinde bir hapishanede çıkan isyanda yaklaşık 500 mahkum cezaevinin içinde barikat kurdu.Ukrayna’da yetkililer, Odesa şehrinde bir hapishanede çıkan isyanda yaklaşık 500 mahkumun cezaevinin içinde barikat kurduğunu, cezaevinin merkezinde bir arabanın ateşe verildiğini söyledi.

Ukrayna’nın Odesa şehrinde bir hapishanede çıkan isyanda yaklaşık 500 mahkum cezaevinin içinde barikat kurdu.
Ukrayna’da yetkililer, Odesa şehrinde bir hapishanede çıkan isyanda yaklaşık 500 mahkumun cezaevinin içinde barikat kurduğunu, cezaevinin merkezinde bir arabanın ateşe verildiğini söyledi. Yetkililer, çatışmada dört cezaevi personelinin yaralandığını bildirdi. Bazı raporlarda, bazı mahkumların cezaevinden kaçmayı başardıkları iddia edildi ancak bu iddialar daha sonra reddedildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, mahkumların hapishanedeki düşük gıda kalitesini protesto ettiği düşünülüyor. Polis ve özel kuvvetler olay yerine gönderildi.

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