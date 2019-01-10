Ukrayna'da öldürülen öğrencinin cenazesi İzmir'e getirildi

İZMİR (AA) - Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen üniversite öğrencilerinden Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi İzmir'e getirildi.

THY'e ait tarifeli seferle İstanbul Atatürk Havalimanı'na, buradan da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen cenazeyi, baba Yurdal ile amca Mete Hüsünbeyi havalimanından teslim aldı.

Baba Hüsünbeyi, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, canlarını kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.

Kızının cenazesini getirebilmek için hem Ukrayna hem de Türk makamlarının kendilerine yardımcı olduğunu belirten baba Hüsünbeyi, "İnsanların ölmesini istemiyorum. Kızım oraya gitmekten mutluydu." dedi.

Amca Mete Hüsünbeyi de yeğenlerinin bu yaşına kadar ailelerine hep güzellik ve gurur yaşattığını ifade etti.

Acılarının çok derin olduğunu vurgulayan amca Hüsünbeyi ,"Zeynep'imiz, oldukça sorumluydu, yılbaşı günü, o olayın olduğu gün de arkadaşları eğlence düzenlemişti, 2 gün sonra sınavı olduğu için ders çalışmayı tercih ettiği için eve döndü." şeklinde konuştu.