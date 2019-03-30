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Ukrayna'da ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

UKRAYNA'ya nişanlısını ziyarete giden ve burada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Avukat Haydar Sevgican (44), İzmit'te gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ukrayna'da ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- UKRAYNA'ya nişanlısını ziyarete giden ve burada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Avukat Haydar Sevgican (44), İzmit'te gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kocaeli Barosu'na kayıtlı Avukat Haydar Sevgican, Ukrayna'da bulunan nişanlısı Elena Makhmutova'yı ziyarete gitti. Haydar Sevgican, pazartesi sabahı nişanlısının evinde kalp krizi geçirip, öldü.
Haydar Sevgican'ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından Türkiye'ye getirildi. Daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle stent takıldığı belirtilen Haydar Sevgican'ın cenazesi, İzmit'te Yahya Kaptan Camii'nde kılınan öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İzmit Kent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Ukrayna'da ölen avukat son yolculuğuna uğurlandıUkrayna'da ölen avukat son yolculuğuna uğurlandıUkrayna'da ölen avukat son yolculuğuna uğurlandıUkrayna'da ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı

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