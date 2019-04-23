HABER

Ukrayna'da oy sayma işlemi tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 18:45 | Son Güncelleme

Devlet başkanlığı seçiminin galibi yüzde 73,22 ile komedyen Vladimir Zelenskiy oldu

KİEV (AA) - Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, hafta sonu ülkede yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçiminin oy sayma işleminin tamamladığını bildirdi.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, yurt dışındaki oylarla birlikte ülke genelinde toplam yüzde 62,09 oranında katılımın sağlandığı seçimlerin ardından sandıkların tamamı açıldı.

Yapılan sayım sonucunda adaylardan komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi oldu. Zelenskiy’in rakibi mevcut devlet başkanı Petro Poroşenko ise oyların yüzde 24,45'ini alarak devlet başkanlığı koltuğunu kaybetti.

Zelenskiy, seçimde toplam kullanılan 18 milyon 491 bin 840 oyun, 13 milyon 541 bin 530'unu alırken, Poroşenko ise 4 milyon 522 bin 320 oyda kaldı.

Seçimden birinci çıkan Zelenskiy'in 31 Mayıs'a kadar yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlaması bekleniyor.

PARTNERDemet 47 oldu! Partide dikkat çeken detay...Demet 47 oldu! Partide dikkat çeken detay...
Jandarma konserine yüzlerce insan akın ettiJandarma konserine yüzlerce insan akın etti
İzmir'de 23 Nisan'da gülümseten anonslarİzmir'de 23 Nisan'da gülümseten anonslar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.