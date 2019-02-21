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Ukraynalı anne, kızına can veren Türk donörle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

UKRAYNALI Anzhela Pithotska, Antalya'da 3 ay önce ilik nakliyle yaşama bağlanan kızı Yevanhelina Ilenchuk'ın birinci doğum günü partisinde gözyaşlarını tutamadı.

Ukraynalı anne, kızına can veren Türk donörle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyor

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - UKRAYNALI Anzhela Pithotska, Antalya'da 3 ay önce ilik nakliyle yaşama bağlanan kızı Yevanhelina Ilenchuk'ın birinci doğum günü partisinde gözyaşlarını tutamadı. Kızının hayatını kurtaran Türk donörle yasalar gereği 2 yıl sonra tanışabileceğini belirten Pithotska, "2 yıl sonra Türkiye'ye geldiğimizde donörün ayaklarına kapanacağım. O benim kızıma yeniden hayat verdi" dedi.
Ukrayna'da yaşayan Anzhela Pithotska, kızı Yevanhelina Ilenchuk'a 4 aylıkken 'immün yetmezlik' tanısı konulduğunda dünyalarının yıkıldığını söyledi. Eşi Anatolii Ilenchuk ile İsrail ve Türkiye'deki hastanelerle ilgili araştırma yaptıklarını anlatan Anzhela Pithotska, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne gelmeye karar verdiklerini kaydetti. Antalya'ya geldikten sonra kızları Yevanhelina'nın hastanede tedaviye alındığını ve ilik için donör arayışının başladığını kaydeden Pithotska, "Aile içerisinde uygun donör bulunamayınca TÜRKÖK'e başvuruldu. Yevanhelina'ya uygun donör buradan bulundu. Bir Türk donörün bağışladığı ilikle kızım hayata tutundu" diye konuştu.
'1 YAŞINI BAŞKA BİR ÜLKEDE KUTLAYACAĞIMIZ HİÇ AKLIMIZA GELMEZDİ'
Kızının ilik naklinden sonra sağlığına kavuştuğunu belirten Anzhela Pithotska, "Türkiye'de olduğumuz ve bu hastaneyi seçtiğimiz için çok mutluyuz. Kızıma hayat veren donöre ve doktorlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi. Hastane yönetimi tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında gözyaşlarını tutamayan anne, "Bugün kızımın doğum günü. 1 yaşı doluyor. Hastanenin yaptığı bu sürpriz için çok mutluyuz. Çok minnettarız" diye konuştu. Kızının 1'inci yaş gününü yabancı bir ülkede kutlamanın hiç aklına gelmediğini belirten anne, "1 yaş bir çocuk için en önemli yaş. İsterdim ki burada sadece biz değil kardeşleri, babaannesi, anneannesi tüm aile bir arada olabilelim" dedi.
'2 YIL SONRA MUTLAKA ANTALYA'YA GELECEĞİZ'
Kızına hayat veren donörün sadece yaş ve cinsiyetini bildiklerini anlatan Pithotska, yasalar gereği ancak 2 yıl sonra donörle tanışabileceklerini belirterek, "2 yıl sonra mutlaka Türkiye'ye gelip kızıma ilik bağışlayan donörle tanışmak istiyoruz" dedi. Gözyaşlarını tutamayan anne, “O zaman nasıl davranacağımı bilmiyorum ama donörün ayaklarına kapanacağım" dedi. 6 ay önce Antalya'ya geldiklerinde kızının çok hasta olduğunu ve ilik nakli yapıldıktan sonra sağlığına kavuştuğunu söyleyen Pithotska, Türkiye'yi asla unutmayacaklarını kaydetti.
1'inci yaş gününü Antalya'da kutlayan minik kız, tedavi gördüğü hastane tarafından düzenlenen doğum günü kutlamasında, üzerinde fotoğrafının bulunduğu pastasının mumlarını anne ve babasıyla birlikte söndürdü.
VERİCİ VE HASTA NASIL TANIŞABİLİYOR?
İlik alan hasta, vericisiyle tanışmak istiyorsa, nakilden 2 yıl sonra Sağlık Bakanlığı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKÖK) dilekçeyle başvurup, tanışma talebini iletiyor. Talebin işleme alınmasının ardından vericiyle iletişime geçiliyor. Olumlu yanıt alınması halinde hasta ve gönüllü verici, TÜRKÖK’ün uygun gördüğü yer ve saatte tanışıyor.

FOTOĞRAFLI

Ukraynalı anne, kızına can veren Türk donörle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorUkraynalı anne, kızına can veren Türk donörle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorUkraynalı anne, kızına can veren Türk donörle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorUkraynalı anne, kızına can veren Türk donörle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyor

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